Çerkezköy Belediyesi, Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkezköy Belediyesi, Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

23.08.2022 17:35
Çerkezköy Belediyesi, Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından Yol, Kaldırım, Aydınlatma Yenileme ve Yapım İşi kapsamında Narin ve 29 Ekim Caddelerinde başlatılan düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından Yol, Kaldırım, Aydınlatma Yenileme ve Yapım İşi kapsamında Narin ve 29 Ekim Caddelerinde başlatılan düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Narin Caddesi'nde kaldırım bordür çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık Mahallelerimizi birbirinden ayıran Narin Caddesi ile 29 Ekim Caddesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz Narin Caddemizde yan yol yapım ve kaldırım bordür yapımına devam ediyor. Daha sonra proje kapsamında iki caddemizde yaklaşık 16 bin metrekare terrazo taş kaplama çalışması yapacağız. 6 bin 900 metre bordür çalışmasının gerçekleştirileceği caddelerimizde yaklaşık 43 bin metrekarelik yol ağını da sıcak asfalt ile kaplayacağız. Ardından peyzaj ve aydınlatma işlemleri ile Narin ve 29 Ekim Caddelerimizdeki düzenleme çalışmalarımızı tamamlayarak, caddelerimizi modern bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı Batı Cephesi Karargahı'nın gizli toplantısı anısına düzenlenen U12 Futbol Turnuvası başladı Batı Cephesi Karargahı'nın gizli toplantısı anısına düzenlenen U12 Futbol Turnuvası başladı
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Vahap Akay, 29 Ekim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezköy Belediyesi, Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:35:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy Belediyesi, Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement