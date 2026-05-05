Çermik'te Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı
Çermik'te Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı

Çermik’te Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı
05.05.2026 22:56
Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga, kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile oluşan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Çermik'e bağlı Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar ve Eşikler mezrasında Gül ve Polat aileleri arasında arasında yaklaşık bir buçuk yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeni ile kavga çıkmış olayda toplam 5 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kırvar aşiret lideri Yusuf Kırvar'ın ve barış heyetinin girişimleriyle aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı. Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın barış ve kardeşlik üzerine yaptığı konuşmayla devam etti. Kırvar aşiret lideri Yusuf kırvar, sulhun gerçekleşmesinde olumlu tavır sergileyerek aralarındaki husumeti sonlandıran taraflara teşekkür etti.

Program, tarafların karşılıklı helalleşmesi, dua ve ikramla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Çermik'te Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı
