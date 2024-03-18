Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şehit ve gazi ailelerine iftar programı düzenlendi.
Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit yakınları ve Gazilere iftar programı düzenledi.
Programa, Kaymakam Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı. - DİYARBAKIR
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.