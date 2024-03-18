Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şehit ve gazi ailelerine iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şehit ve gazi ailelerine iftar programı düzenlendi

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde şehit ve gazi ailelerine iftar programı düzenlendi

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit yakınları ve Gazilere iftar programı düzenlendi. Programa, Kaymakam Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı.

18.03.2024 23:19  Güncelleme: 23:22
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şehit ve gazi ailelerine iftar programı düzenlendi.

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit yakınları ve Gazilere iftar programı düzenledi.

Programa, Kaymakam Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şehit ve gazi ailelerine iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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