ÇESAV'ın 29. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ÇESAV'ın 29. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 29. Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Soytürk, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan ve ÇESAV yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda genel kurul kararları onaylandı, faaliyet raporu ve tahmini bütçe oylamaya sunuldu.

12.06.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 29. Olağan Genel Kurulu toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Vali Soytürk'ün yanı sıra Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ÇESAV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Doğan, ÇESAV Yönetim Kurulu üyeleri ve Mütevelli Heyet üyeleri katıldı.

Program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu oluşturma, genel kurul kararlarını onaylama yetkisinin divan heyetine verilmesi oya sunuldu, yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve oylandı.

Ardından denetim kurulu raporu okundu ve oya sunuldu, bilanço gelir, gider hesapları incelenerek oya sunuldu. Daha sonra tahmini bütçe okunup oya sunuldu.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı son buldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Mustafa Doğan, Cengiz Kalkan, Murat Eren, Konferans, Tekirdağ, Çorlu, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇESAV'ın 29. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: ÇESAV'ın 29. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement