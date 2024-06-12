ÇESAV'ın 29. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 29. Olağan Genel Kurulu toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Toplantıya Vali Soytürk'ün yanı sıra Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ÇESAV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Doğan, ÇESAV Yönetim Kurulu üyeleri ve Mütevelli Heyet üyeleri katıldı.
Program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu oluşturma, genel kurul kararlarını onaylama yetkisinin divan heyetine verilmesi oya sunuldu, yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve oylandı.
Ardından denetim kurulu raporu okundu ve oya sunuldu, bilanço gelir, gider hesapları incelenerek oya sunuldu. Daha sonra tahmini bütçe okunup oya sunuldu.
Dilek ve temennilerin ardından toplantı son buldu. - TEKİRDAĞ
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