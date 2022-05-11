Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü - Son Dakika
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Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü

11.05.2022 16:22
Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 1998 yılında iki kişi ile başlayan ve giderek büyüyen iyilik hareketinin üyeleri "Güzel İnsanlar Grubu" adını alışının 7'nci yılında kahvaltıda buluştu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 1998 yılında iki kişi ile başlayan ve giderek büyüyen iyilik hareketinin üyeleri "Güzel İnsanlar Grubu" adını alışının 7'nci yılında kahvaltıda buluştu.

1998 yılında, Bosna savaşından sonra aç, susuz ve yersiz kalanlar için yardım kampanyası başlatan iki kadının iyilik hareketi, yıllar içinde dalga dalga büyüdü. "Güzel İnsanlar Grubu" adını alan grup bugün 74 kişiye ulaşırken, sayısız yardımlar yaptı, binlerce kişiye ulaştı. Üyeler ise "Güzel İnsanlar Grubu" adını alışının 7'nci yılında kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltılı toplantıya Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı. İyilik hareketini başlatan Meryem Karaca ve grup üyelerine birer takdir belgesi veren Oran, "Güzel İnsanlar Grubunun çalışmalarından gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Biz, Çeşme Belediyesi olarak her zaman size destek olmaya hazırız. Her çalışmanızda da arkanızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kimseyi rencide etmeden yaptığımız iyilik hareketi"

İyilik hareketini başlatan ve günümüzde de Güzel İnsanlar Grubunu devam ettiren Meryem Karaca, "1998 yılında, iki kişi iyilik hareketine başladık. Bu iyilik hareketini dalga dalga büyüterek 2022 yılına kadar getirdik. İki kişi çıktığımız yolda önce 4 kişi olduk, ardından büyüyerek 74 kişi olduk. Kimin bize ihtiyacı varsa; okullara, hastanelere, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatıyoruz. Veren el, alan eli görmüyor. Yaptığımız yardımın reklamını da yapmıyoruz. Kimseyi rencide etmeden yaptığımız iyilik hareketi" diye anlattı.

"Yardım elimizi uzatmamız küçük bir kıvılcıma bakıyor"

Güzel İnsanlar Grubunda, gönüllü olarak çok çeşitli meslek gruplarından kadınların olduğunu belirten Karaca, "Güzel İnsanlar Grubu adını koymamızın 7'nci yılı. 7'nci yılımızda kahvaltılı toplantıda buluştuk. Aramızda çok kıymetli arkadaşlarımız var. Avukat, doktor, hemşire, öğretmen, mali müşavir gibi meslek sahiplerinin yanı sıra emekliler, ev hanımları ve çeşitli işlerde çalışanlar var. Biz büyük bir aileyiz. Yardım elimizi uzatmamız küçük bir kıvılcıma bakıyor. Bizim haberimiz olduğu an yardım için koşturuyoruz" diye açıkladı. - İZMİR

Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü
Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü
Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü
Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü
Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeşme'de iki kadının 1998 yılında başlattığı iyilik hareketi çığ gibi büyüdü - Son Dakika


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