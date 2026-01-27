Çeşme Belediye Meclisi'nde "Kiralık Sosyal Konut Projesi" Oy Birliğiyle Kabul Edildi

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda, ilçenin yaklaşık 20 yıldır gündeminde olan sosyal konut konusuna yönelik "Kiralık Sosyal Konut Projesi" oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bugün burada, tüm siyasi partilerden meclis üyelerimizin oy birliğiyle tarihi bir karara imza attık. Diliyorum ki Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli, Türkiye'de yeni bir sosyal belediyecilik anlayışına ışık tutsun" dedi.

Reisdere Mahallesi'nde 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında Çeşme Belediyesi mülkiyetinde bulunan alanlarda hayata geçirilmesi planlanan Kiralık Sosyal Konut Projesi; dar gelirli vatandaşların güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir konutlara ulaşmasını hedefliyor. Meclis kararıyla birlikte, konutların bir bölümünün satışa, bir bölümünün ise kiralık sosyal konut modeliyle değerlendirilmesinin önü açıldı.

Denizli, proje tasarımını mecliste anlattı

Meclis toplantısında söz alan Denizli, projenin mimari tasarımını, etaplama sürecini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını detaylarıyla meclis üyelerine ve kamuoyuna sundu. Denizli; konut tipleri, yerleşim planı, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla birlikte, projenin yalnızca bir konut üretimi değil, insan onuruna yakışır bir yaşam alanı hedeflediğini vurguladı.

"Bu, sadece Çeşme'nin değil, ülkemizin kanayan bir yarası"

Denizli, barınma krizinin yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir mesele haline geldiğine dikkati çekerek, "Bu konu Çeşme'de yaklaşık 20 yıldır konuşuluyor. Önceki dönemlerde de irade kondu ancak çeşitli hukuki ve ekonomik nedenlerle hayata geçirilemedi. En büyük temennim, bizim dönemimizde yalnızca temelini atmak değil, bu projeyi tamamlayarak halkımızla birlikte açılışını yapmak" ifadelerini kullandı.

Denizli ayrıca OECD verilerine işaret ederek, Türkiye'de kira artışlarının son 10 yılda yüzde bin 450'nin üzerine çıktığını, bu durumun öğretmenler, sağlık çalışanları, kamu personeli, gençler ve hizmet sektörü emekçileri için barınmayı giderek imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Konut bir yatırım değil, bir sosyal hak

Mecliste paylaşılan proje çerçevesinde, konutun bir yatırım ve rant aracı değil, temel bir insan hakkı olarak ele alındığı vurgulandı. Geliştirilen modelle birlikte kiralar, hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak şekilde belirlenecek. Uzun vadeli ve güvenli kiracılık esas alınacak. Yeni gecekondu oluşumlarının önüne geçilecek. Sosyal adalet, eşitlik ve dayanışma ilkeleri gözetilecek.

Sürdürülebilir ve iklim duyarlı bir yerleşim

Denizli'nin sunumunda; güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve doğal iklimlendirme sistemleri gibi iklim dostu mimari çözümler de yer aldı. Bu uygulamalarla, hane halkının enerji ve su giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

700 konutluk hedef, etap etap hayata geçirilecek

Toplamda yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 700 konut üretilmesi planlanan projenin ilk etabının 100 konutla başlayacağı, sonraki etaplarda üretim sayısının artırılacağı belirtildi. Konutların büyük bölümünün 1 artı 1 ve 2 artı 1 tiplerinde, tek katlı ve bahçeli olarak tasarlandığı aktarıldı. Proje; yeşil alanlar, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılarla birlikte bütüncül bir yaşam alanı olarak kurgulandı.

"Çeşme Modeli, Türkiye'ye örnek olacak"

Toplantının sonunda konuşan Denizli, alınan kararın yalnızca Çeşme için değil, Türkiye genelinde sosyal konut politikaları açısından da örnek teşkil edeceğini belirterek, "Bugün burada, tüm siyasi partilerden meclis üyelerimizin oy birliğiyle tarihi bir karara imza attık. Diliyorum ki Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli, Türkiye'de yeni bir sosyal belediyecilik anlayışına ışık tutsun" diye konuştu.