Çeşme Belediye Meclisi'nde "Kiralık Sosyal Konut Projesi" Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çeşme Belediye Meclisi'nde "Kiralık Sosyal Konut Projesi" Oy Birliğiyle Kabul Edildi

27.01.2026 12:53  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesi, sosyal konut sorununa çözüm olarak oy birliğiyle 'Kiralık Sosyal Konut Projesi'ni kabul etti. Proje, dar gelirli vatandaşlar için güvenli ve sürdürülebilir konutlar üretmeyi hedefliyor.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda, ilçenin yaklaşık 20 yıldır gündeminde olan sosyal konut konusuna yönelik "Kiralık Sosyal Konut Projesi" oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bugün burada, tüm siyasi partilerden meclis üyelerimizin oy birliğiyle tarihi bir karara imza attık. Diliyorum ki Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli, Türkiye'de yeni bir sosyal belediyecilik anlayışına ışık tutsun" dedi.

Reisdere Mahallesi'nde 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında Çeşme Belediyesi mülkiyetinde bulunan alanlarda hayata geçirilmesi planlanan Kiralık Sosyal Konut Projesi; dar gelirli vatandaşların güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir konutlara ulaşmasını hedefliyor. Meclis kararıyla birlikte, konutların bir bölümünün satışa, bir bölümünün ise kiralık sosyal konut modeliyle değerlendirilmesinin önü açıldı.

Denizli, proje tasarımını mecliste anlattı

Meclis toplantısında söz alan Denizli, projenin mimari tasarımını, etaplama sürecini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını detaylarıyla meclis üyelerine ve kamuoyuna sundu. Denizli; konut tipleri, yerleşim planı, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla birlikte, projenin yalnızca bir konut üretimi değil, insan onuruna yakışır bir yaşam alanı hedeflediğini vurguladı.

"Bu, sadece Çeşme'nin değil, ülkemizin kanayan bir yarası"

Denizli, barınma krizinin yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir mesele haline geldiğine dikkati çekerek, "Bu konu Çeşme'de yaklaşık 20 yıldır konuşuluyor. Önceki dönemlerde de irade kondu ancak çeşitli hukuki ve ekonomik nedenlerle hayata geçirilemedi. En büyük temennim, bizim dönemimizde yalnızca temelini atmak değil, bu projeyi tamamlayarak halkımızla birlikte açılışını yapmak" ifadelerini kullandı.

Denizli ayrıca OECD verilerine işaret ederek, Türkiye'de kira artışlarının son 10 yılda yüzde bin 450'nin üzerine çıktığını, bu durumun öğretmenler, sağlık çalışanları, kamu personeli, gençler ve hizmet sektörü emekçileri için barınmayı giderek imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Konut bir yatırım değil, bir sosyal hak

Mecliste paylaşılan proje çerçevesinde, konutun bir yatırım ve rant aracı değil, temel bir insan hakkı olarak ele alındığı vurgulandı. Geliştirilen modelle birlikte kiralar, hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak şekilde belirlenecek. Uzun vadeli ve güvenli kiracılık esas alınacak. Yeni gecekondu oluşumlarının önüne geçilecek. Sosyal adalet, eşitlik ve dayanışma ilkeleri gözetilecek.

Sürdürülebilir ve iklim duyarlı bir yerleşim

Denizli'nin sunumunda; güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve doğal iklimlendirme sistemleri gibi iklim dostu mimari çözümler de yer aldı. Bu uygulamalarla, hane halkının enerji ve su giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

700 konutluk hedef, etap etap hayata geçirilecek

Toplamda yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 700 konut üretilmesi planlanan projenin ilk etabının 100 konutla başlayacağı, sonraki etaplarda üretim sayısının artırılacağı belirtildi. Konutların büyük bölümünün 1 artı 1 ve 2 artı 1 tiplerinde, tek katlı ve bahçeli olarak tasarlandığı aktarıldı. Proje; yeşil alanlar, ortak kullanım alanları ve sosyal donatılarla birlikte bütüncül bir yaşam alanı olarak kurgulandı.

"Çeşme Modeli, Türkiye'ye örnek olacak"

Toplantının sonunda konuşan Denizli, alınan kararın yalnızca Çeşme için değil, Türkiye genelinde sosyal konut politikaları açısından da örnek teşkil edeceğini belirterek, "Bugün burada, tüm siyasi partilerden meclis üyelerimizin oy birliğiyle tarihi bir karara imza attık. Diliyorum ki Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli, Türkiye'de yeni bir sosyal belediyecilik anlayışına ışık tutsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Sosyal Konut, Ekonomi, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme Belediye Meclisi'nde 'Kiralık Sosyal Konut Projesi' Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:35:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Meclisi'nde "Kiralık Sosyal Konut Projesi" Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.