Çeşme'de Su Tasarrufu İçin Kapsamlı Yasaklar Uygulanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çeşme'de Su Tasarrufu İçin Kapsamlı Yasaklar Uygulanıyor

Çeşme\'de Su Tasarrufu İçin Kapsamlı Yasaklar Uygulanıyor
01.06.2025 10:37  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de su seviyesinin ciddi düşüş göstermesi üzerine, Belediye su tasarrufu tedbirleri kapsamındaki yeni yasaklamalarını güncelledi. İşyeri ve konutlar için çeşitli yasakların getirildiği düzenleme, su kaynaklarının sürdürülebilirliği adına titizlikle uygulanacak.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı giderek derinleşiyor. Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 13'e kadar düşmesi üzerine Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik kapsamlı yasaklama kararları aldı.

Çeşme Belediye Meclisi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de işyerlerini kapsıyor. Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme Belediye Meclisi'nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne "Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında" aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

1. İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.

2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.

3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.

4. İşyeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:

• 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası

1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası

Yukarıda belirtilen saatler dışında sulama yapılmasına izin verilmektedir.

Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur". - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Turizm, Çevre, Yerel, Yaşam, Çeşme, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme'de Su Tasarrufu İçin Kapsamlı Yasaklar Uygulanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:27:40. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de Su Tasarrufu İçin Kapsamlı Yasaklar Uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.