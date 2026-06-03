Çeşme'de Uluslararası Bilim Fuarı

(İZMİR) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda dört kıtadan 12 ülkeden genç bilim insanları projelerini uluslararası jüriye sunuyor. Fuarda dereceye giren projeler, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etme hakkı elde edecek.

1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı, İzmir'in Çeşme ilçesinde kapılarını açtı. Bu yıl dört kıtadan 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, genç bilim insanları geliştirdikleri projeleri uluslararası jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuyor.

Fuara toplam 236 proje başvurusu yapılırken, lise öğrencileri fizik, kimya, biyoloji, enerji ve mühendislik ile bilgisayar ve matematik alanlarında hazırladıkları çalışmalarla geleceğin sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Bilimsel rekabetin yanı sıra kültürlerarası etkileşime de ev sahipliği yapan fuarda, farklı ülkelerden gelen öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buluyor.

Açılış programında konuşan 1923 IMSEF Başkanı Ümit Karademir, organizasyonun amacının yalnızca başarılı projeleri ödüllendirmek olmadığını belirterek, etik değerlere sahip bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. 1923 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İlker Beyhan da konuşmasında, Cumhuriyet'in aydınlanma değerleri ile bilimin ışığını genç kuşaklarla buluşturmanın önemine vurgu yaptı.

FUAR, 5 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Dünyanın önde gelen bilim organizasyonlarından MILSET başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen fuarda dereceye giren projeler, Türkiye'yi uluslararası bilim platformlarında temsil etme hakkı kazanacak. Bilimsel paneller, proje sergileri ve kültürel etkinliklerle devam edecek organizasyonun, gençlerin ortak bir gelecek vizyonu etrafında buluştuğu önemli bir uluslararası platform olması hedefleniyor. 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı, 5 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.