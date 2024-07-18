Çeşme\'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(İZMİR) - İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden baba-oğul Hilmi Coşkunöz ve Mesut Coşkunöz ile Mine Elmas son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen günlerde İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bölgedeki bir evde yapılan tadilat çalışmasında makineden çıkan kıvılcımın kuru otlara sıçraması büyük bir orman yangınına neden olmuştu.

Yangının olduğu bölgedeki evlerden birinde olan Hilmi Coşkunöz, Mesut Coşkunöz ve Mine Elmas yangından kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybetmişti.

Mine Elmas, Adli Tıp Kurumu'ndaki tetkiklerin bitmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Buca Baltalılar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Elmas'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli katıldı.

Cenaze namazını eniştesi kıldırdı

Cenaze namazı öncesinde acılı aileden merhume Elmas'ın halası fenalaşarak bayıldı. Camideki sağlık ekipleri merhumenin halasına acil müdahale etti. Cenaze namazını Elmas'ın eniştesi kıldırdı. Elmas'ın cenazesi törenin ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatını kaybedenler aynı mezarlığa defnedildi

Yangında hayatını kaybeden baba oğul Hilmi Coşkunöz ve Mesut Coşkunöz'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA eşleşmesi işlemleri nedeniyle törene yetişmedi. Baba ve oğul Coşkunöz'ün cenazeleri, namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.