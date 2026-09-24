Çeşme Kent Konseyi, yaklaşık bin çocuğa gönüllü destek verenlere plaket verdi - Son Dakika
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Çeşme Kent Konseyi, yaklaşık bin çocuğa gönüllü destek verenlere plaket verdi

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Çeşme Kent Konseyi, yaklaşık bin çocuğa gönüllü destek verenlere plaket verdi
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Çeşme Kent Konseyi, Çocuk Esirgeme Kurumu Çeşme Yaz Kampı'nda misafir edilen yaklaşık bin çocuğa gönüllü destek verenlere teşekkür töreni düzenledi. Törende 40'ı aşkın kurum ve kişiye plaket verildi; kamp için iki konteyner Mart 2027'ye kadar temin edilecek.

Çeşme Kent Konseyi, yaz aylarında Çocuk Esirgeme Kurumu Çeşme Yaz Kampı'nda misafir edilen yaklaşık bin çocuğa gönüllü destek veren kurum, işletme ve kişileri teşekkür töreninde buluşturdu. Törende, kampın ihtiyaçları için iki konteynerin en geç Mart 2027'ye kadar temin edilmesi sözü de verildi.

Törene Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin, protokol üyeleri ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Bu yaz Türkiye'nin farklı illerindeki çocuk esirgeme kurumlarından 6-18 yaş grubunda yaklaşık bin çocuk, üçer günlük tatil programları kapsamında Çeşme'de ağırlandı. Çeşme Kent Konseyi koordinasyonunda ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen program kapsamında Çeşmeli esnaf, işletmeler ve gönüllü kuruluşlar çocuklar için farklı etkinliklere destek verdi. Çocuklara sabah kahvaltıları ve akşam yemeklerinin yanı sıra tekne turları, su parkı ziyaretleri, sörf ve uçurtma etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çocukların mahremiyetinin ve güvenliğinin korunması amacıyla yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin kamuoyuyla ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmadığı belirtildi.

Maraşlı: "Her türlü desteği vereceğiz"

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, gerçekleştirilen çalışma nedeniyle Çeşme Kent Konseyi'ne teşekkür etti. Kaymakamlık olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu tür çalışmaların yanında olacaklarını belirten Maraşlı, organizasyonun sürekli hale gelmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Maraşlı, Çeşme'ye gelen çocukların ilçeden mutlu ayrılmasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Güler: "Tek bir kuruş bağış talep etmedik"

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler ise organizasyonun tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Kent Konseyi'nin çalışma kapsamında herhangi bir para toplamadığının altını çizen Güler, şöyle konuştu: "Çeşme Kent Konseyi bu organizasyon için hiçbir zaman, hiçbir şekilde para toplamamıştır. Tek bir kuruş bağış talep etmedik. Kurumlarımız ve değerli hemşehrilerimiz kendi imkanlarını, kendi ayni yardımlarını doğrudan çocuklarımıza ulaştırdı. Kimi sofrasını açtı, kimi teknesini, kimi dükkanını, kimi emeğini verdi. Bu, Çeşme'nin cömert yüreğinin bir göstergesidir."

Güler, organizasyonun yürütülmesinde emek veren Kent Konseyi Sosyal İşler'den Pelin Kanat ile kurum görevlileri Büşra Hanım ve Alper Temel'e de teşekkür etti.

Şahin'den Çeşmelilere teşekkür

İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin ise kurum olarak Çeşme'deki kampı 49 yıllığına devraldıklarını belirterek, kampa gelen çocukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi. Şahin, "Bu yıl gösterilen misafirperverlik için tüm Çeşmelilere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İki konteyner Mart 2027'ye kadar hizmete girecek

Törende ayrıca kampın ihtiyaçları doğrultusunda iki konteynerin temin edilmesi için Çeşme Kent Konseyi tarafından söz verildi. Konteynerlerin en geç Mart 2027'ye kadar temin edilerek çocukların kullanımına sunulacağı bildirildi.

40'ı aşkın kurum ve kişiye plaket

Programın sonunda yaz boyunca çocuklara yönelik çalışmalara destek veren 40'ı aşkın kurum ve kişiye teşekkür plaketi verildi. Plaketler Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından takdim edilirken, tören hatıra fotoğrafı çekimi ve kokteylle sona erdi.

Kaynak: İHA
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