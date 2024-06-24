Çeşme'ye Bayram Tatilinde 288 Bin 615 Araç Giriş Yaptı - Son Dakika
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Çeşme'ye Bayram Tatilinde 288 Bin 615 Araç Giriş Yaptı

Çeşme\'ye Bayram Tatilinde 288 Bin 615 Araç Giriş Yaptı

İzmir'in turizm kenti Çeşme ilçesine 9 günlük bayram tatilinde 288 bin 615 aracın giriş yaptığı açıklandı. Turizmin gözbebeği Çeşme'de, 9 günlük bayram tatilinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, nüfus da 1 milyona dayandı.

24.06.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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İzmir'in turizm kenti Çeşme ilçesine 9 günlük bayram tatilinde 288 bin 615 aracın giriş yaptığı açıklandı.

Turizmin gözbebeği Çeşme'de, 9 günlük bayram tatilinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, nüfus da 1 milyona dayandı. Hava sıcaklıklarının da yüksek olması nedeniyle Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz işletilen Mavi Bayraklı Ilıca Plajı başta olmak üzere doldu taştı.

Turizmde markalaşan Alaçatı, bu bayram tatilinde de en çok tercih edilen belde oldu. Alaçatı'nın tarih kokan sokaklarında insan seli yaşandı. Öte yandan bayram tatili boyunca Çeşme'ye giriş çıkış yapan araç sayısı da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; 14 Haziran Cuma gününden 23 Haziran Pazar günü gece yarısına kadar 288 bin 615 araç, Alaçatı ve Çeşme otoyol gişelerinden Çeşme'ye giriş yaparken, 244 bin 704 araç da çıkış yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'ye Bayram Tatilinde 288 Bin 615 Araç Giriş Yaptı - Son Dakika

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