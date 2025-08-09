Çeşme\'ye Su Müjdesi: Karareis Barajı\'ndan İlk Su Veriliyor

İzmir'de kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle Çeşme ve çevre ilçelerde devam eden su kesintilerinde sona yaklaşıldı. Çeşme'de yaşanan su krizine son vermesi beklenen Karareis Barajı'ndan bugün ilk su verilecek.

İZSU, kuraklık ve artan tüketim sebebiyle 25 Temmuz'dan itibaren ilçede gece su kesintilerine başlamıştı. İlk etapta 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanan kesinti, 31 Temmuz'dan itibaren 23.00-09.00 saatleri arasında 10 saate çıkarılmıştı.

Karaburun'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşası tamamlanmak üzere olan Karareis Barajı'ndan su verilmesi süreci, CHP ve AK Parti arasında siyasi tartışmalara yol açsa da bugün önemli bir adım atılıyor.

9 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 14.00'te Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve İçme Suyu İlk Su Verme Töreni düzenlenecek. Açılışı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider yapacak. Programa AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katılacak.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, "DSİ'deki arkadaşlarımız hummalı bir çalışmayla su arıtmayı yetiştirmeye gayret ediyorlar. Karareis Barajı'ndan su aldığımız anda Çeşme'deki su kesintilerine son vereceğiz. Yarın alırsak yarın bile kesintileri durdurabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. - İZMİR