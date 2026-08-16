Çeşnigir Köprüsü'nün Eşsiz Güzelliği - Son Dakika
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Çeşnigir Köprüsü'nün Eşsiz Güzelliği

Çeşnigir Köprüsü\'nün Eşsiz Güzelliği
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Kırıkkale'deki Çeşnigir Köprüsü, tarihi ve doğal manzarasıyla ziyaretçileri cezbetmeye devam ediyor.

Kırıkkale'de Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, tarihi dokusu ile Kapulukaya Baraj Gölü'nün oluşturduğu eşsiz manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bozkırın ortasında tekne turuna çıkan ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirirken, olta balıkçıları da bölgede turna balığı avlıyor.

Kırıkkale'de, Anadolu bozkırının ortasında tarih ve doğanın buluştuğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu Kapulukaya Barajı'nın oluşturduğu göl, kanyonla birlikte ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Asırlardır ayakta duran tarihi köprünün çevresi, bugün hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri. Bölgedeki seyir terasına çıkan ziyaretçiler, tarihi köprü, kanyon ve baraj gölünün oluşturduğu manzarayı izleme imkanı buluyor. Ziyaretçiler ayrıca bozkırın ortasında baraj gölü üzerinde tekne turuna çıkıyor, kanyon boyunca uzanan manzarayı seyrediyor ve doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Özel günlerin fotoğraf adresi

Tarihi mekan, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin de fotoğraf çekimi için tercih ettiği yerlerden biri oluyor. Nişanlı çiftler, hayatlarının en özel günlerinden birine ait kareleri Çeşnigir'in tarihi ve doğal manzarasında çektirdi.

Nişanlısı ile bölgeye gelen Mert Göçmenoğlu, "Bu mutlu günümüzde doğayla iç içe, beraber bir fotoğrafımız olsun istedik. Anı kalsın istedik" dedi.

Aleyna Öz ise, "Bugün nişan fotoğrafı çekimi için buraya geldik. Irmak ve manzara olarak burayı güzel bulduk" diye konuştu.

Olta balıkçılarının da uğrak noktası

Kapulukaya Baraj Gölü, manzaranın yanı sıra olta balıkçılığıyla ilgilenenleri de bölgeye çekiyor. Çevre illerden gelen balıkçılar, özellikle turna balığı yakalamak için kıyıda saatlerce olta başında bekliyor. Ankara'dan balık tutmak için gelen Mahmut Şahin, bölgeye daha önce de geldiğini belirterek, "Geçen hafta da buradaydım. Geçen hafta verimliydi. 4-5 tane güzel turna tuttuk. Buranın bir verimi var. Doğal olarak güzel, yer olarak güzel, suyu güzel, etrafı güzel. Burayı yapan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Oltasına 73 santimetrelik turna takıldı

Arkadaşlarıyla ilk kez bölgeye gelen olta balıkçısı İsmail Özay'ın ise oltasına 73 santimetre uzunluğunda turna balığı takıldı. Özay, "İlk kez arkadaşlarımla balık tutmak için buraya geldik. Şansımız yaver gitti. 73 santimetre boyunda turna yakaladık. İlk defa geldik. Güzel bir anı olacak bizim için" dedi.

"Kırıkkale'nin önemli turizm noktalarından biri"

Köprü köyü muhtarı Fırat Erdem de Çeşnigir'in tarihi ve doğal yapısıyla Kırıkkale'nin önemli ziyaret noktalarından biri olduğunu söyledi. Erdem, "Çeşnigir, tarihi köprüsü ve Kızılırmak'ın oluşturduğu eşsiz manzarasıyla Kırıkkale'nin önemli turizm noktalarından biri. Bozkırın ortasında ziyaretçiler burada tekne turu yapabiliyor, balık tutabiliyor ve doğayla iç içe vakit geçirebiliyor. Özellikle tarihi Çeşnigir Köprüsü, bölgeye ayrı bir değer katıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Kırıkkale, Selçuklu, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşnigir Köprüsü'nün Eşsiz Güzelliği - Son Dakika

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