Cesur, Büyükşehir'in şefkatli ellerinde iyileşti - Son Dakika
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Cesur, Büyükşehir'in şefkatli ellerinde iyileşti

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Şiddet gören sokak köpeği Cesur, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındıktan sonra tedavi edildi ve yeni bir yuva buldu. Köpeğin adını Cesur koyan hayvansever Fatma Özcan, Cesur'un gereken ilgi, sevgi ve bakımı göreceğini söyledi.

29.06.2024 10:20  Güncelleme: 10:27
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Cesur, Büyükşehir'in şefkatli ellerinde iyileşti

Cesur, yeni yuvasında gereken ilgi ve sevgiyi görecek

BALIKESİR - Şiddet gören sokak köpeğini korumasına alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; tedavi ve bakımlarını tamamlamasının hemen ardından Arbil Hanımın öncülüğünde sahiplendirdi. Köpeğin adını "Cesur" koyan havyansever Fatma Özcan "Gereken; ilgiyi, sevgiyi, alakayı görecek" dedi.

İvrindi İlçesi Evciler Mahallesi'nde bir cani tarafından şiddet uygulandığı tespit edilen ve medyaya yansıyan şiddet görüntüleri tüm ülkede gündeme oturan köpek için Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü harekete geçerek köpeği koruması altına aldı.

Tüm tedavileri yapıldı

13 Haziran Perşembe gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi korumasında bulunan "Setter" cinsi 2021 doğumlu erkek köpeğin, İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli tüm tedavisi, bakımı, aşılaması, parazit uygulamaları ve sağlık kontrolleri yapıldı. Başkan Ahmet Akın'ın eşi Arbil Hanımın öncülüğünde hayvansever bir vatandaşa sahiplendirilen köpek "Cesur" adını aldı.

"Acılarını unutturmaya çalışacağız"

"Köpeğin şiddet gördüğü haberini sosyal medyadan üzülerek izlediğini belirten Fatma Özcan "Bir hayvansever olarak tabii ki çok üzüldük, bütün hayvan severler gibi. Bana sahiplendirme yaptığı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra gereken; ilgiyi, sevgiyi, alakayı görecek. Acılarını unutturmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cesur, Büyükşehir'in şefkatli ellerinde iyileşti - Son Dakika

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