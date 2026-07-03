Çetin Bacak'ın Kahramanmaraş Maketi - Son Dakika
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Çetin Bacak'ın Kahramanmaraş Maketi

Çetin Bacak\'ın Kahramanmaraş Maketi
03.07.2026 11:20
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Kahramanmaraş'ta Çetin Bacak, deprem sonrası kentin maketini yaptı ve bakanlığa hediye etmek istiyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta yaşayan 50 yaşındaki Çetin Bacak, deprem sonrası yeniden inşa edilen kentin maketini yaptı. Bacak, maketi imar çalışmalarına katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye etmek istediğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıldır maket evler yapan Çetin Bacak (50), 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ konutları ile Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel simgelerini bir araya getiren bir maket hazırladı. El emeğiyle hazırlanan makette kentin simgesi İstiklal Madalyası, tarihi Maraş evleri, taş mescit, cami ve taş köprü gibi yapılar da yer aldı. Bacak, deprem sonrası yürütülen yeniden imar çalışmalarına katkılarından dolayı maketi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye etmek istediğini söyledi. Bacak, gelecekte eserlerinin daha büyük ölçekli versiyonlarını hazırlayarak, Kahramanmaraş'ın girişlerine yerleştirilmesini hedeflediğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çetin Bacak'ın Kahramanmaraş Maketi - Son Dakika

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