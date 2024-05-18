Çetmi Köyü\'nde Kaybolan Buzağı 15 Gün Sonra Bulundu

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14 yaşındaki çocuğun kalbi, aldığı darbelere daha fazla dayanamadı

ERKAN KARACA

(ÇORUM)- Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi Köyü'nde yaşayan Güllizar Özdemir, kaybolan buzağını 15 gün sonra buldu. Özdemir ve buzağının buluşma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kargı ilçesine bağlı Çetmi Köyü'nde yaşayan Güllizar Özdemir, kaybolan buzağını 15 gün sonra buldu.Cep telefono kameralarına yansıyan görüntülerde, Özdemir'in buzağıyı sarılma anları, sahibine kavuşan buzağının ise bir an olsun peşinden ayrılmak istememesi görülüyor.