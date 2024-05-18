ERKAN KARACA
(ÇORUM)- Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi Köyü'nde yaşayan Güllizar Özdemir, kaybolan buzağını 15 gün sonra buldu. Özdemir ve buzağının buluşma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kargı ilçesine bağlı Çetmi Köyü'nde yaşayan Güllizar Özdemir, kaybolan buzağını 15 gün sonra buldu.Cep telefono kameralarına yansıyan görüntülerde, Özdemir'in buzağıyı sarılma anları, sahibine kavuşan buzağının ise bir an olsun peşinden ayrılmak istememesi görülüyor.
Son Dakika › Yerel › Çetmi Köyü'nde Kaybolan Buzağı 15 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?