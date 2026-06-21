Cevdet Yılmaz\'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Babalar Günü'ne ilişkin mesajında, "Aile kurumumuzun köklü çınarları olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabbim eksikliklerini göstermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından Babalar Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Aile kurumumuzun köklü çınarları olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabbim eksikliklerini göstermesin. Maalesef erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 29'a yaklaştı. Aile ve Nüfus On Yılında genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diliyorum. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, hayatta olan babalarımıza sağlık ve huzur, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA