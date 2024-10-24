Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO'da Baykar ve diğer firmaların stantlarını gezdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO'da Baykar ve diğer firmaların stantlarını gezdi. Cumhurbaşkanı Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da yer alan TUSAŞ standı ziyaret edip çalışanlara başsağlığı diledi. Yılmaz daha sonra fuar alanında bulunan stantları savunma sanayisi firmalarını ziyaret etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cevdet Yılmaz SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?