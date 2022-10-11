Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu düzenlendi

11.10.2022 10:38
Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz üreticisine Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya tarafından ceviz de oluşan hastalıklar sempozyumu verildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz üreticisine Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya tarafından ceviz de oluşan hastalıklar sempozyumu verildi.

Sempozyuma, KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Şeçen, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pilot Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ile çok sayıda ceviz üreticisi katıldı. Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumunda Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya sunum yaparak cevizde görülen hastalık ve zararlılar hakkında sempozyuma katılanlara bilgiler verdi. Prof. Dr. Kazankaya'nın ardından Dr. Yılmaz Boz, ceviz yetiştiriciliğinde faydası olacak pratik bilgileri; İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Şeçen ise Kırşehir iline ait bitkisel üretim istatistiklerini ceviz üreticileri ile paylaştı. Sempozyumda ayrıca Kaman-1 ceviz çeşidinin Kaman ilçesinde yetiştiriciliğinin artırılması, kapama ceviz bahçelerinin kurulmasında coğrafi bilgi sistemlerinden ve meteorolojik verilerden yararlanılması, ceviz yetiştiriciliğinde su kaynaklarının etkin kullanımı ile ilgili önerilere yer verildi. Cevizle ilgili ulusal ve uluslararası toplantıların Kaman ilçesinde düzenlenmesi için gerekli girişimlerin yapılması konusunda tavsiyelerin yer aldığı sempozyumda, ceviz üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sempozyumun ardından üreticilerin ceviz bahçeleri gezilerek üreticilere teknik destek sağlandı. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere şehir tanıtımı gezisi Son dakika haber! Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere şehir tanıtımı gezisi Kırşehir haberi! Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor Kırşehir haberi! Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor Kırşehir haberleri! Kırşehir FK Başkanı Torun: 'Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz' Kırşehir haberleri! Kırşehir FK Başkanı Torun: 'Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz'
Kaynak: İHA

Ahmet Kazankaya, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de ''KKTC'yi tanıyın'' çağrısı yapmasının ardından Rusya'dan hamle! Adada konsolosluk açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:27:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement