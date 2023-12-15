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Çevre Bakanlığı 3B Şehir Modelleri Projesi'ni Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı 3B Şehir Modelleri Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 boyutlu şehir modellerinin üretilmesinde katkı sağlayacak '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, 'Projesini tamamladığımız illerde, yılbaşından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız' dedi.

Çevre Bakanlığı 3B Şehir Modelleri Projesi\'ni Hayata Geçiriyor
15.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 10:55
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin ardından, arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmaları ile de mevcut yapı stokunun tespitinin yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını ve vatandaşların, yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Proje ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin sonrasında arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmalarını, mevcut yapı stokunun tespiti ve takibini, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesini ve enerji potansiyeli tahmini ile gürültü emisyonu tahminlerini yapabileceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın parsel sorgu uygulamasında yapıyla ilgili bilgiye erişebilmelerini de sağlayacağız. Projesini tamamladığımız illerde, yılbaşından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız."

"Tamamı yerli imkanlarla geliştirildi"

Özhaseki, projeye ilişkin videoyu da paylaştı.

Videoda, projeye ilişkin açıklamalarına yer verilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, Parsel Sorgu Uygulamasındaki iki boyutlu kadastro hizmetini üç boyutlu olarak sunmaya başlayacaklarını ifade etti.

Cankurt, "Halihazırda uygulamalarımızın tamamı yerli imkanlarla, kendi öz kaynaklarımızla geliştirildi. Bununla beraber de vatandaşımıza adım adım bu hizmeti açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından akıllı şehir konseptine uygun daha sağlıklı ve yaşanabilir şehir konsepti hedefiyle "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" hayata geçiriliyor.

Akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak proje ile mevcut yapı stokunun tespiti ve takibi, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesi sağlanacak. Proje, ayrıca deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin yönetiminde de fayda sağlayacak.

Hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak

Afetle mücadeleyi de hızlandıracak 3 boyutlu kadastro ile afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru yerde ve daha erken müdahale imkanı elde edilecek. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak.

Öte yandan tapu kayıtlarıyla gerçek kullanım arasındaki fark da tespit edilecek. Şehir planlama, arazi yönetimi, mühendislik projeleri, vergi toplama, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için de gerekli olan üç boyutlu konumsal veriler sağlanacak. Proje, akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak.

Projeyle işlem süreci, kadastro veri kalitesinin artırılması, mimari projelerin taranarak modellenmesi ve 3 boyutlu fotogrametrik şehir modellerinin oluşturulması sağlanacak. Ayrıca binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ile vatandaşlar ilave bürokrasiden kurtarılmış olacak.

Gayrimenkul alım satım süreçlerinde de 3 boyutlu görüntü ile alan büyüklüğü, cephe, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgilerinin vatandaşların kullanımına sunulabileceği proje sayesinde iskanlı ve iskansız binaların takibi de yapılabilecek. Elde edilen teknolojik veriler ve çıktılar ise çevreden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilecek.

Kaynak: İHA
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