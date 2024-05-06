Çevre Bakanlığı, depremzede ailelere kalıcı konut teslimatına devam ediyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yapımına başladığı kalıcı konutları, depremzede ailelere teslim etmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yapımına başladığı kalıcı konutları, depremzede ailelere teslim etmeye devam ediyor. Bir yılda yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken; 396 bin 220 konutun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca, 4 bin 333 köyde çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı sürüyor. Şu ana kadar Hatay'da 10 bin 889 konut teslim edildi. 131 bin 363 konut ve 12 bin 638 iş yeri, depo, ahır olmak üzere toplam 144 bin 1 bağımsız bölümün ise yapımı devam ediyor. Depreme Hatay'daki köy evlerinde yakalanan Emin Sözer de çelik karkastan yapılan evlerine kavuşan ailelerden biri oldu.

"O gün yaşadığım duyguları anlatamam"

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törende, evlerinin anahtarını Bakan Mehmet Özhaseki'nin elinden alan Emin Sözer, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bakanımız (Hatay'a) geldiği zaman evimizin anahtarını verdi, kapımızı açtık. Ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluktu. Allah herkese nasip etsin. O gün yaşadığım duyguları anlatamam. Her şeyimiz dört dörtlük. Devlet ne için devlet? Vatandaşının yanında olması için. Devlet hiçbir zaman vatandaşını unutmaz. Ne biz devletimizi, Cumhurbaşkanımızı unuttuk ne de devlet bizi unuttu. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza çok teşekkür ederim."

"Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına yerleştirdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Evlerimizin yapımına hızla başladık. Tamamladığımız evlerimizi teslim ettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına yerleştirdik" dedi. - ANKARA