Çevre Dostu Tohum Kaplama Projesi Desteklendi - Son Dakika
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Çevre Dostu Tohum Kaplama Projesi Desteklendi

Çevre Dostu Tohum Kaplama Projesi Desteklendi

Ege Üniversitesi'nde çevre dostu tohum kaplama formülasyonları geliştirilecek proje desteklendi.

24.10.2024 11:06
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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğreti Üyesi Prof. Dr. Şenay Şanlıer'ın yürütücülüğünü yaptığı "Hububat Tohumlarının Kaplanması Amacıyla Formülasyonlarının Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim "BİGG" programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Projede, çevre dostu ve sürdürülebilir tarım konseptli tohum kaplama formülasyonları geliştirilecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, "Tam akreditasyona sahip bir araştırma üniversitesi olarak bilim ve teknoloji temelli ekosistemimizi daha nitelikli hale getirdiğimiz bu süreçte akademisyenlerimizin geliştirdikleri projeler önemli kurum ve kuruluşlardan destek almaya devam ediyor. Fen Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. Şanlıer ve ekibi geliştirdikleri proje ile çevre dostu, sürdürülebilir tarıma destek verecek tohum kaplama formülasyonları geliştirecek. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şanlıer, "Projede biyokimya, moleküler biyoloji ve bitki biyolojisi alanlarındaki teknik bilgi ve deneyimlerle inovatif ve çevre dostu tohum kaplama formülasyonları geliştireceğiz ve bu formülasyonları tohum endüstrisine sunacağız. Böylelikle uluslararası pazarda rekabet edebilmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Bu projedeki temel amacımız, tarımda verimliliği artırmak, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir bir tarım modeline katkıda bulunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır" dedi.

Projede ekibinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Zeynep Gaye Hamarat ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Bengisu Taşdelen yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Tübitak, Sağlık, Eğitim, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevre Dostu Tohum Kaplama Projesi Desteklendi - Son Dakika

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