Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Zonguldak'ta - Son Dakika
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Zonguldak'ta

28.06.2022 17:19
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Zonguldak'ta

Zonguldak ve ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver Zonguldak'a geldi.

Zonguldak ve ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver Zonguldak'a geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hakan Suver, bölgede incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydegirmeni beldesine geldi. Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Suver, "Çok büyük geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Hasan Suver, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Zonguldak'ta - Son Dakika

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