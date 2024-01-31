Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

Yerel

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Değirmenli, Dağıstan ve Altıgözbekirli sakinleri ile buluşan Başkan Erdem, bölgedeki sıkıntıları, ihtiyaçları ilk ağızdan dinledi, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ceyhan Belediyesi'nin halkın vergilerinden oluşan gelirlerini, şeffaf bir şekilde yine Ceyhanlı hemşehrileri için kullanma çabasından ödün vermediklerini belirten Başkan Erdem, ilçedeki birlikteliğe, dostluğa ve kardeşliğe dikkat çekti.

Erdem, "Göreve geldiğimiz günden bu yana komşularımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Vatandaşımızın iyi gününde kötü gününde yanında ve yakınında olmak, sorunlarına çözüm üretmek, belediye imkanlarının elverdiği ölçüde destek sunmak asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Ceyhan'ın her karışında hizmet aşkıyla vatandaşın yanıbaşında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.