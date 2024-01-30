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Ceyhan Belediyesi, Mobil Atık Getirme Merkezleri ile Geri Dönüşüm Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi, Mobil Atık Getirme Merkezleri ile Geri Dönüşüm Çalışmalarına Başladı

Ceyhan Belediyesi, ilçenin dört bir yanına yerleştirdiği 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' ile kağıt, plastik, cam ve metal gibi malzemeleri ayrı ayrı toplamaya başladı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, geri dönüşüme kazandırılan malzemelerle doğal kaynakları koruduklarını belirtti. Ayrıca, belediyenin sosyal hizmetler ve turizm alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi ve vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Erdem, daha temiz ve yaşanabilir bir Ceyhan için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ceyhan Belediyesi, Mobil Atık Getirme Merkezleri ile Geri Dönüşüm Çalışmalarına Başladı
30.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:10
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Ceyhan Belediyesi, ilçenin dört bir yanına yerleştirdiği  'Mobil Atık Getirme Merkezleri' ile kağıt, plastik, cam ve metal gibi malzemeleri ayrı ayrı toplamaya başladı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ayrı ayrı ve titizlikle toplanan malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak doğal kaynaklarımızı koruyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, hayata geçirdikleri projelere ilişkin, "Vatandaşlarımıza sağlıktan spora, kreş eğitiminden üniversiteye kadar eğitim-öğretim hizmeti, hijyen ürünlerinden evde bakım hizmetlerine kadar çok çeşitli alanlarda hizmet sunuyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarken ilçemize gelecek yerli ve yabancı turistlerin rahat edebilmeleri için bir dizi çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Tarihi Yılankale'deki yürüyüş yolu, seyir terası ve kafeteryamızla tarih ve doğayla iç içe zaman geçirecek vatandaşlarımızı şehir içinde de temiz bir çevreyle karşılıyoruz. Ceyhan'daki hizmet seferberliğimiz tüm hızıyla devam edecek" diye konuştu.

"EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ"

İlçede 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' ile sürdürdükleri çevre dostu çalışmalara da değinen Başkan Erdem, küçük eylemlerin büyük değişimlere yol açacağına işaret ederek, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Ceyhan için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu uğurda bizi yalnız bırakmayan, hizmetlerimizi takdir eden, desteklerini esirgemeyen tüm komşularımıza, hemşehrilerimize içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi, Mobil Atık Getirme Merkezleri ile Geri Dönüşüm Çalışmalarına Başladı - Son Dakika


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