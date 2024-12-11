Ceyhan Belediyesi\'nden Camiler İçin Temizlik Seferberliği

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Ceyhan Belediyesi, ilçede bulunan camilerin temizliği için kapsamlı bir çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethanelerde detaylı hijyen çalışmaları gerçekleştirerek hemşehrilerin daha sağlıklı ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesini sağlıyor.

Ceyhan Belediyesi, ilçede bulunan camilerin temizliği için çalışma başlattı. Camilerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra ekipler, ilçenin genelinde sokak, cadde, park ve bahçelerde geniş çaplı temizlik çalışmaları yürütüyor. Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yolları süpürüp yıkarken, park ve bahçelerdeki atıklar toplanıyor, konteynerler ise dezenfekte ediliyor.

"Daha yaşanabilir bir Ceyhan için çalışıyoruz"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçe genelinde yapılan bu kapsamlı temizlik çalışmalarına dair şu açıklamaları yaptı:

"Temizlik, sadece bir belediye hizmeti değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran önemli bir yatırımdır. Hem ibadethanelerimizin hem de ilçemizin her köşesinin temiz ve hijyenik olması için ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir Ceyhan için durmadan hizmet etmeye devam edeceğiz."

Temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceği belirtilirken, ekiplerin ilçenin dört bir yanında faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı. - ADANA