Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı
04.06.2026 15:48
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Afyonkarahisar'da Ceza İnfaz Personeli Günü, personelin özverisi ve dayanışmasıyla kutlandı.

Afyonkarahisar'da infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarını takdir etmek, mesleki dayanışmayı güçlendirmek, infaz hizmetlerinin önemine dikkat çekmek ve personele sosyal kaynaşma ortamı sunmak amacıyla 'Ceza İnfaz Personeli Günü' kutlandı.

Program Afyonkarahisar Kampüs Cezaevinde gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Başsavcı Vekili Salih Kılıç ile birlikte kurum yöneticileri ve personeller katıldı. Ceza İnfaz Personeli Günü'nün amacının Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza infaz personelinin görevlerinde göstermiş oldukları üstün gayret, özveri ve fedakarlıklar, kurum güvenliği, kurum düzeni ve infaz rehabilitasyon faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini teşvik etmek olduğu belirtildi.

Programda ayrıca Patlak tarafından kurum içerisinde düzenlenen satranç ve futbol müsabakalarının birinci olanlara plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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