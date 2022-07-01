Cezaevinde görevli erlere KADES tanıtıldı - Son Dakika
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Cezaevinde görevli erlere KADES tanıtıldı

01.07.2022 16:05
Cezaevinde görevli erlere KADES tanıtıldı

Jandarma ekipleri, Alanya Cezaevi Tabur Komutanlığında görev yapmakta olan 60 ere aile içi şiddetle mücadele, KADES ve teknik araç ve yöntemlerle takip uygulaması olan elektronik kelepçe konuları hakkında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, Alanya Cezaevi Tabur Komutanlığında görev yapmakta olan 60 ere aile içi şiddetle mücadele, KADES ve teknik araç ve yöntemlerle takip uygulaması olan elektronik kelepçe konuları hakkında bilgi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından "Kadına El Kalkamaz" başlığı altında 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede 30 Haziran'da Alanya Cezaevi Tabur Komutanlığında görev yapmakta olan 60 ere eğitim verildi. Erlere; aile içi şiddetle mücadele, KADES ve teknik araç ve yöntemlerle takip uygulaması olan elektronik kelepçe konuları anlatılırken, müracaat için nerelere başvurabilecekleri, yasal hakları, KADES uygulamasının faydaları konularında bilgi verildi. Eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Alanya, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cezaevinde görevli erlere KADES tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezaevinde görevli erlere KADES tanıtıldı - Son Dakika
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