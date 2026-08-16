Chiba'da Sel Faciası: 9 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
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Chiba'da Sel Faciası: 9 Ölü, 1 Kayıp

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Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu sel baskınlarında 9 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Bin 87 bina ile bin 200 aracın sular altında kaldığı açıklandı.

Japonya'nın doğusunda 13 Ağustos gecesi itibarıyla etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Rekor düzeyde yağış alan Chiba eyaletinin yönetiminden yapılan açıklamaya göre; meydana gelen sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Eyaletin farklı bölgelerinde toplam bin 87 bina ile bin 200 aracın sular altında kaldığı aktarıldı. Ayrıca 23 binanın tamamen yıkıldığı, 49 binanın ise kısmen hasar gördüğü bildirildi.

Japonya'nın Chiba eyaleti sel baskınlarına teslim olmuştu

Japonya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağışlar Chiba eyaletindeki birçok bölgede sel baskınlarına yol açarak maddi hasara neden olmuştu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chiba'nın 12 saatte 348 mm yağış aldığını açıklarken, Chiba Valisi Toshihito Kumagai bu miktarın eyaletin Ağustos ayında aldığı ortalama yağış miktarının yaklaşık 3 katı olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Chiba'da Sel Faciası: 9 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chiba'da Sel Faciası: 9 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
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