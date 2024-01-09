CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, Kuşakkaya Göleti ve sulama projelerini meclis gündemine taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kuşakkaya Göleti ve Adıyaman'a yapılacak olan sulama projelerini meclis gündemine taşıyarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere, 8 yıl önce projesi hazırlanan ancak nihayete erdirilmeyen Kuşakkaya Göleti ile sulama projelerini, Bütçe Görüşmelerinde tekrar gündeme taşıdı.

Milletvekili Tutdere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Bütçe Görüşmelerinde, Adıyaman'daki sulama projelerine 2024 bütçesinden ne kadar kaynak aktarılacağını ve Kuşakkaya Göletinin yapılıp yapılmayacağını sordu.

Milletvekili Tutdere, "Adıyaman merkeze bağlı Göztepe ve Şerefli köyü dahilinde yapılması planlanan Kuşakkaya Göleti ile ilgili olarak, 2016 yılında proje hazırlandı, 2017 yılında sözleşme imzalandı ve 2018 yılında da planlama raporları tamamlandı. 2019'da göletin yapımı için harekete geçileceği ifade edildi ancak herhangi bir adım atılmadı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sözleşmenin imzalandığı 2016 yılından bu yana, konuyu çok kez gerek araştırma önergeleri gerek basın açıklamaları gerekse de genel kurul görüşmelerinde söz almak suretiyle meclise taşıdı" diye konuştu. - ADIYAMAN