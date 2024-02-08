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KEMAL ONUR ATALAY

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında AKP üyesi olduğunu belirten bir vatandaş, "Değişim istiyoruz, yeter artık milletle iyice gırgır geçmeye başladılar" dedi.

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, bugün Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Yıldırım Demir'e CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

"DEĞİŞİM İSTİYORUZ"

AKP üyesi olduğunu belirten bir vatandaş, "Değişim istiyoruz, değişime talibiz. Yeter artık, AK Parti üyesiyim yeter artık. Artık çok fazla milletle iyice gırgır geçmeye başladılar. AK Parti'nin üyesiyim, söylüyorum. İnşallah Pelin Hanım'ı tanıyoruz, görüyoruz. Başarılar diliyorum, bir değişim olsun artık" dedi.

Başka bir Aksaraylı vatandaş ise Yıldırım'a, "İyi diyelim, şu ekonomik ortamda nasılsa o şekilde ilerliyoruz. Mental yapıya baktığımızda işiniz biraz zor ama bizim desteğimiz sizden yana. İnşallah CHP'nin başarılı olmasını isteriz tabi" sözlerini kullandı. CHP'den başkasına oy vermeyeceğini belirten bir vatandaş da "Bundan sonra CHP'den başkasına oy verirsem namussuzum. Vermedim vermem de onlar bize vermiyor biz de onlara vermeyiz" diye konuştu.

"HALA BİR BARDAK SU İÇEMİYORUZ AKSARAY'DA"

Aksaray'ın sorunlarını çözüme kavuşturacak olan ismin kazanmasını temenni eden bir başka esnaf da "Hala su içemiyoruz Aksaray'da, bunu söylemeye gerek yok bir bardak su içemiyoruz. Trafik bile buraya ulaşmamız için Ulu Camii'nin oradan dolanıyoruz ya da 30 metrelik yoldan. Başka gelecek yer yok çünkü, hepsi ters yol. Size diyorlar ki şansınız yok kazanamazsınız ama bizim fikirlerimizden ilham alıyorsunuz, proje üretiyorsunuz. Bu bir artıdır, dışlamamak lazım, fikirlere düşüncelere önem vermek lazım. İyi olan kazansın" dedi.