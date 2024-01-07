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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in yol sorununu gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in yol sorununu gündeme getirdi

Şavşat'tan Artvin'e geçerken yola düşen kayalar nedeniyle mahsur kalan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in yol sorununu dile getirerek yetkililerden çözüm talep etti. Bayraktutan, TBMM'ye verilen soru önergelerinin cevapsız kaldığını belirterek, bu sorunun çözülmesi için bir canın mı kaybedilmesi gerektiğini sordu.

07.01.2024 - 19:01,
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UĞUR İSTANBULLU

Şavşat'tan Artvin'e geçerken yola düşen kayalar nedeniyle mahsur kalan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan "Artvin'in kaderi ne yazık ki bu yol üzerinde heyelanların gelmesi. Karayolları çalışanları insanüstü gayretle çalışma ve çaba gösteriyorlar ama ne yazık ki kentin kaderi, bu kara kader yok olmuyor. TBMM'ye vermiş olduğumuz bütün soru önergeleri cevapsız, yanıtsız kalıyor. Bu sorunun halledilebilmesi için illa bir canı mı kaybetmemiz gerekiyor" diye sordu.

CHP Milletvekili Bayraktutan Şavşat ve Ardanuç ilçelerini ziyaret etti. Çalışmaların ardından Artvin Merkeze dönüş yolunda heyelan nedeniyle kapanan yoldan geçilememesi üzerine Bayraktutan, geceyi Ardanuç'ta geçirdi.

"İLLA BİR CAN MI KAYBETMEMİZ GEREKİYOR?"

Yol çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklama yapan Bayraktutan şöyle konuştu:

"Akşamdan beri ne yazık ki Şavşat-Artvin karayolu kapalı. Artvin'in kaderi ne yazık ki bu yol üzerinde heyelanların gelmesi. Karayolları çalışanları insanüstü gayretle çalışma ve çaba gösteriyorlar, ama ne yazık ki bu kentin kaderi, bu kara kader yok olmuyor. Bu konudaki Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'na, TBMM'ye vermiş olduğumuz bütün soru önergeleri cevapsız, yanıtsız kalıyor. Bu sorunun halledilebilmesi için illa bir canı mı kaybetmemiz gerekiyor? Yetkililerin duyarlılık göstermesini ve sürecin sonuçlanmasını talep ediyoruz."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin\'in yol sorununu gündeme getirdi
Kaynak: ANKA
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