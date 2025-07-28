Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Kılıç, Çerçioğlu'na Aydın'da hayata geçirdiği başarılı projeler ve gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Kılıç'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan Çerçioğlu'na Ziyaret - Son Dakika
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