CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Aydın İl Başkanı Saatçı: "Bu Kararı Tanımıyoruz, Halkın İradesinin Üzerinde Hiçbir Güç Yoktur"

22.05.2026 09:42  Güncelleme: 10:46
CHP Aydın İl Örgütü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayını iptal eden mutlak butlan kararını İstasyon Meydanı'nda protesto etti. İl Başkanı Hikmet Saatçı, kararı tanımadıklarını ve Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Aydın İl Örgütü, İstasyon Meydanı'nda toplanarak mutlak butlan kararını protesto etti. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, mutlak butlan kararını tanımadıklarını belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesi sonrası Türkiye'nin birçok noktasından tepkiler yükseldi. Kararın ardından Aydın'da CHP'liler,  Efeler ilçesinde İstasyon Meydanı'nda toplanan CHP'liler kararı protesto etti.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, çıkan "mutlak butlan" kararını demokratik meşruiyet açısından kabul etmediklerini ve toplum vicdanında karşılığı olmadığını belirtti. Saatçı, "Bu kararı tanımıyoruz, halkın iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur" dedi. Saatçı, siyasetin yönünü mahkeme kararlarının değil, örgütlerin, üyelerin ve halkın belirleyeceğini vurguladı. Partinin ve Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını ifade eden Saatçı, konunun makam veya isim meselesi değil, halkın iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıkma meselesi olduğunu söyledi. Partisini masa başında şekillendirmeye çalışan anlayışlara teslim olmayacaklarını belirten Saatçı, "Gücümüz halktan, inancımız adaletten gelir. Mücadelemizi hak, hukuk ve adalet için kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Aslında öngörmediğimiz bir karardı. Maalesef öyle bir sabaha uyanıyoruz ki hep beraber, bu kadar da olmaz dediğimiz her şey bu kadar oluyor işte. Onun için burada ve hep beraberiz, omuz omuza verdik. Bu kararı tüm örgüt üyelerimiz adına protesto ediyor, şiddetle kınıyorum" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise, "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir dönemde kişisel hesaplarla yön verilmiş bir parti olmamıştır, olmayacaktır. Partimizin iradesi ve tarihi de mücadele geleneğiyle günlük tartışmaların çok üzerindedir. Hepimize düşen görev; dedikoduların, kutuplaştırıcı söylemlerin ve parti kültürüne zarar veren tartışmaların parçası olmadan örgütümüzün onuruna ve kurumsal kimliğine sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

