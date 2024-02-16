CHP Banaz Belediye Başkan Adayı Etem Erdem: Murat Dağı\'na Borçluyuz

Cumhuriyet Halk Partisi Banaz Belediye Başkan Adayı Etem Erdem, Murat Dağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Su içebiliyorsak su ile temizlik yapabiliyorsak suyla abdest ve duş alabiliyorsak bunu Murat Dağ'ına ve oradan gelen suya borçluyuz. Katmanlardan oluşan dağımız da yapılan en ufak çalışmada su en alt katmanlara inerek kullanılmaz hale geliyor" dedi.
Erzincan'ın İliç Çöpler Altın Madeninde zehirli liç kaymasının ardından Murat Dağına giden Etem Erdem açıklamalarda bulundu.
"HÜKÜMETİMİZ VE DEVLETİMİZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALI"
Erdem, İiliç'te yaşanan doğa katliamı için bölge halkına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum. Murat Dağındaki çalışmalar doğayı ve temiz su kaynaklarımızı tüketerek yaşam şartlarını ve sağlık durumlarını çok tehlikeli hale getirecektir. Alınması mümkün değil belki ama hükümetimiz ve devletimiz inşallah gerekli tedbirleri alacaktır. Yaşadığımız doğa katliamında 1 avuç altın insanımızdan, canımızdan daha kıymetli olmadığını gördük" dedi.
"MURAT DAĞI'NA BORÇLUYUZ"
Murat Dağına çıkan ve özeliklerini anlatan Erdem "Murat Dağı'na borçluyuz su içebiliyorsak su ile temizlik yapabiliyorsak suyla abdest ve duş alabiliyorsak bunu Murat Dağ'ına ve oradan gelen suya borçluyuz. Katmanlardan oluşan dağımız da yapılan en ufak çalışma da su en alt katmanlara inerek kullanılmaz hale geliyor" ifadelerini kullandı.
"MAHKEMEDE TARAF OLDUK"
Erdem, "Murat Dağı ile ilgili altın madenlerinde üzerimize düşen görevi yaptık mahkemede de taraf olduk her türlü etkinlikte heyet raporlarında etkin olduk, etkin olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Murat Dağı'ndan kesilecek su Banaz'da 23 saat su kesintisine Uşak'ta da en az 10 - 15 saat su kesintisine sebep olacak bunun dışında Banaz'ın bütün bölgelerindeki su kaynakları kirleneceği için tarım yapmamız, nefes almamız her türlü oradaki yaşam kaynaklarını kaybetmemiz olasıdır, Murat Dağı'nın üzeri altından çok kıymetlidir" diyerek sözlerini noktaladı.
Son Dakika › Yerel › CHP Banaz Belediye Başkan Adayı Etem Erdem: Murat Dağı'na Borçluyuz - Son Dakika
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