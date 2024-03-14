CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Tehdit Edildi - Son Dakika
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Yerel

CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Tehdit Edildi

CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Tehdit Edildi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde CHP Baskil Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi, AKP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi önünde tehdit edildiğini ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat tarafından da tehdit edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

14.03.2024 11:29  Güncelleme: 11:48
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Elazığ'ın Baskil CHP Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi, AKP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi önünden geçtiği sırada bir şahsın, 'seni vururum sokmam Baskil'e' diyerek tehdit ettiğini sonrasında ise 50 kişilik bir grupla gelen Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın ise tehdit ettiğini ileri sürerek, Akmurat hakkında şikayetçi oldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren CHP Baskil Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi, iddiaya göre AKP'nin ilçe bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi önünden geçerken Seçim Koordinasyon Merkezi önünde duran bir şahıs tarafından tehdit edildi. Olayın büyümemesi için bir kahveye götürülen Baygeldi'nin bulunduğu alana kısa bir süre sonra Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın 50 kişilik bir grupla gelerek Baygeldi'yi tehdit etti. Polis tarafından grubun dağıtılması sonrasında Baygeldi kendisini tehdit edenler hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

"MEVCUT BELEDİYE BAŞKANINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Yaşadığı olay sonrasında Baskil İlçe Emniyet Amirliğine giderek şahıslardan şikayetçi olan CHP'li aday Baygeldi, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Baskil ilçesi CHP belediye başkan adayıyım. Dün Baskil Koçyolu Aksoylar mezrasına seçim ziyaretinde bulunduktan sonra  Baskil ilçe merkezine geldim ve ilçe başkanımla  çay içtik. Saat 22.45 sıralarında ilçe merkezi AK Parti SKM önünden geçerken iki kişi vardı. Şahıslara selam verdim, ismini sonradan öğrendiğim şahıs bana, 'bugün yaptığın açıklamalar hoşuma gitmedi, kulağıma hoş şeyler gelmiyor, yarından itibaren seni Baskil'e sokmayacağız bundan sonra görürsün' dedi. Bundan sonra SKM içerisinden sokağa onlarca insanın çıktığını gördüm. İsmi Neşet olan şahıs daha da hararetlenerek 'vururum seni Baskil'e sokmam' şeklinde bağırmaya başladı ve alanda kargaşaya neden oldu. İçlerinden bir kişi koluma girerek 'başkanım senden rica ediyorum' diyerek beni alandan uzaklaştırdı. SKM'nin yaklaşık 30 metre yukarısında bulunan kahveye girdik. Kahvede 3- 4 dakika bekledikten sonra dışarıda polis ekiplerinin ve yoğun bir kalabalığın olduğunu görünce tekrar dışarıya çıktım. Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın yaklaşık 50 kişiyle bulunduğum alana gelerek  parmak sallayarak 'neredesin ulan neredesin sizi tek tuşumla patlatacağım' dediğini duydum. Akabinde polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın tekrar geri çekildiğini gördüm. Beni tehdit eden şahıstan ve mevcut belediye başkanı İhsan Akmurat'tan şikayetçi ve davacıyım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Baskil Belediye Başkan Adayı Tehdit Edildi - Son Dakika

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