CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Bilecik İl Başkanı Özdemir: "Kılıçdaroğlu'na Hakkımızı Helal Etmiyoruz"
CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Bilecik İl Başkanı Özdemir: "Kılıçdaroğlu'na Hakkımızı Helal Etmiyoruz"

21.05.2026 22:51  Güncelleme: 23:50
CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nı iptal etmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesine tepki gösterdi. Özdemir, 'yıllardır arkasında yürüdüğümüz genel başkanın bu görevi kabul etmesi bizi yaraladı' dedi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin partisinin 38. Olağan Genel Kurultayı'nı iptal kararını değerlendirirken, "Bizi bugün en çok yaralayan, üzen olay, yıllardır arkasında yürüdüğümüz, yıllardır her türlü emeğimizi verdiğimiz; işimizi gücümüzü, aşımızı, çocuğumuzu bırakıp arkasında yürüdüğümüz genel başkanın bugün çıkıp bu görevi kabul etmesidir. Bir hak hukuk varsa biz ona hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nı iptali ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine iade edilmesine partinin Bilecik İl Teşkilatı'ndan tepki geldi. Mevcut il başkanının yanı sıra önceki dönem il başkanları da kararı eleştirdi.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün çok tarihi bir gün. Bu günü ben bir doğum sancısı olarak görüyorum. Bu doğum sancısı mutlaka zor geçecek, acılı geçecek. Ama bunun arkası iktidar. Bu karanlık gecenin bir sabahı olacak, o sabah çok yakın. Bizi bugün en çok yaralayan, üzen olay; yıllardır arkasında yürüdüğümüz, yıllardır her türlü emeğimizi verdiğimiz; işimizi gücümüzü, aşımızı, çocuğumuzu bırakıp arkasında yürüdüğümüz genel başkanın bugün çıkıp bu görevi kabul etmesidir. Bir hak hukuk varsa biz ona hakkımızı helal etmiyoruz."

Bütün bunların hepsi geçecektir. Geçerken mutlaka bunun sonu güzelliklerle bitecek. Güneş daha güzel doğacak. Yarınlar daha güzel olacak. Bir bayram arifesinde bizlere bunları yaşatanlara Allah hesabını soracaktır. Kimsenin bundan bir endişesi olmasın."

"BÖYLE ONURSUZ BİR TEKLİF GELİRSE EN SERT TEPKİYİ KOYACAĞIM"

Önceki dönem İl Başkanı Metin Yaşar da "Yapılan açıklamada sadece genel merkezimize değil, sadece Kılıçdaroğlu'nun MYK'nın, Parti Meclisi'nin eski göreve gelmesi ile ilgili alınmış bir karar değildir. Bu karar aynı zamanda o dönemki il başkanlarının, ilçe başkanlarının da göreve döneceklerinin kararıdır. O dönemki il başkanı olarak böyle bir onursuz teklif gelirse en sert tepkiyi koyacağımın hepinizin bilmesini isterim" dedi.

CHP'nin 2002-2007 yılları arasında Bilecik İl Başkanlığı yapan Sinan Baba da, "Benim üzüldüğüm, 13 yıl peşinde koştuğumuz bir genel başkanın o butlanı kabul etmesi Alevi diliyle söylüyorum, düşkünlüktür" diye konuştu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ise, "Biz mevcut yönetimin Parti Meclisi'nin kararlarına uyacağız. Onlar ne diyorlarsa biz o haliyle görevimize devam edeceğiz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu halkın, milletin, iradenin önünde kimse duramaz. Onun için ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hep beraber mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam da, "CHP her zamankinden daha güçlüdür. Ben CHP'nin genç bir evladı olarak, mücadele ruhunu gençlik kollarından almış bir ferdi olarak hepinize söz veriyorum; bu mücadelenin en ön saflarında mücadele edeceğiz. Eğer gerekirse boynumuzu vereceğiz ama boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından parti binasında toplanan CHP üyeleri hep bir ağızdan, "Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganı attılar.

Kaynak: ANKA

