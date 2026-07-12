CHP Bilecik İlçe Başkanlarından Destek - Son Dakika
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CHP Bilecik İlçe Başkanlarından Destek

12.07.2026 12:14
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CHP Bilecik'teki 8 ilçe başkanı, Özgür Özel ve görevden alınan Ali Özdemir'e destek verdi.

(BİLECİK) - CHP'nin Bilecik'teki 8 ilçe başkanı Grup Başkanı Özgür Özel ile Bilecik İl Başkanlığı görevinden alınan Ali Özdemir'e desteklerini açıkladı.

CHP Bilecik Merkez, Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçe başkanlıkları ortak basın açıklaması yaparak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'e desteklerini duyurdu.

Açıklamada, parti içi demokrasinin, örgüt iradesinin ve seçimle oluşan meşruiyetin CHP'nin temel değerleri olduğu vurgulanırken, örgütün iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilmeyeceği ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

"CHP'nin seçilmiş ilçe başkanları ve onurlu kurultay delegeleri olarak partimizin en büyük gücünün örgütü, en temel değerinin ise parti içi demokrasi ve sandık iradesi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP'de iradenin gerçek sahibi üyelerimiz, delegelerimiz ve örgütlerimizdir. Bunun dışında hiçbir kişi, makam ya da gücü meşru kabul etmiyor, örgütümüzün iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımıyoruz. CHP'de il başkanlığı makamı ancak örgütün güvenini kazanmış, demokratik bir kongre sürecinden geçerek seçilmiş ve mazbatasını almış kişiler tarafından temsil edilebilir. Örgütün karşısına çıkmadan, üyelerimizin ve delegelerimizin onayını almadan, kongre iradesi ortaya konulmadan herhangi bir göreve oturulması partimizin köklü gelenekleriyle, demokratik anlayışıyla ve siyasi meşruiyet ilkesiyle bağdaşmaz. CHP'nin temelinde atama değil, örgütün iradesi vardır."

Örgüt tozunu yutmadan, üyelerimizin ve delegelerimizin takdirini almadan herhangi bir makama atanmak CHP'nin mücadele kültürüne, siyasi ahlakına ve kurumsal geleneklerine aykırıdır. Bizler, örgüt emeğinin ve demokratik meşruiyetin her türlü makam ve unvanın üzerinde olduğuna inanıyor, bu ilkeye dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sahip çıkıyoruz."

Açıklamada, CHP'nin hiçbir zaman tabelalardan, binalardan ya da koltuklardan ibaret olmadığı, partinin halkın iradesi, örgütün alın teri ve yıllardır bedel ödenerek verilen demokrasi mücadelesiyle var olduğu belirtildi.

CHP'yi bugünlere taşıyan gücün halk olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bizler dün olduğu gibi bugün de halkın içinde, halkla birlikte ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tüm üyelerimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu siyasi irade doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğiz. Hiçbir üyemizin umutsuzluğa kapılmaması, partimizden istifa etmeyi düşünmemesi büyük önem taşımaktadır. CHP'nin gerçek gücü örgütüdür ve bu örgüt, her türlü baskıyı, dayatmayı ve zorluğu birlik ve dayanışma içerisinde aşacak iradeye sahiptir. Hiç kimse örgütümüzün iradesini yok sayamaz, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz ve demokrasi mücadelemize engel olamaz. CHP, örgütün iradesiyle büyümeye ve Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla yürümeye devam edecektir."

Bizler; her mahallenin, her köyün, her ilçenin iradesiyle, üyelerimizin ve delegelerimizin takdiriyle seçilmiş ilçe başkanları olarak; seçilmiş İl Başkanımız Ali Özdemir'in ve seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Örgütümüzün iradesine, demokratik meşruiyete ve partimizin köklü geleneklerine sonuna kadar sahip çıktığımızı; hiçbir dayatmanın örgüt iradesinin yerine geçemeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Açıklamaya destek veren ilçe başkanları şöyle:

Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Bozüyük İlçe Başkanı Mustafa Arda, Osmaneli İlçe Başkanı Sinan Hür, Söğüt İlçe Başkanı İsmail Berberoğlu, Gölpazarı İlçe Başkanı Cengiz Şen, Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat, Yenipazar İlçe Başkanı Şaban Bayrakçı ve İnhisar İlçe Başkanı Cafer Gürel.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Bilecik İlçe Başkanlarından Destek - Son Dakika

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