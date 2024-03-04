CHP Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'nin coşkulu açılışı

CHP Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezine coşkulu açılış
MUĞLA - Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı, yoğun kalabalığın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.
Kürsüye eşi Sezil Mandalinci ile çıkan CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal ve demokrat belediyecilik anlayışını önce Muğla'da ardından memleketin her noktasında taşıyacağını vurgulayan Mandalinci, şunları söyledi:
"Ulu Önderimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere çizdiği yoldan sapmadan, O'nun ilkeleri ışığında hiçbir engel tanımadan, biz gençlere emanet ettiği Cumhuriyet meşalesi ile yarınlarımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rehber edinen bir genç kardeşiniz olarak şimdi Bodrum'umuza samimiyetle, gönülden ve yürekten hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran kalıcı eserler üretmek üzere yola çıkıyoruz. Azim ve kararlılığımız, bizim dinamizmimiz, bizim halkçı-sosyal yaklaşımımızla Bodrumumuzun her türlü eksiğini tamamlayacağız."
Mandalinci ilçede su, altyapı başta olmak üzere, dezavantajlı gruplara, çocuklara ve kadınlara yönelik hayata geçirecekleri çalışmalarla ilgili bilgiler vererek 1 Nisan'dan itibaren kendisinin Bodrum, Ahmet Aras'ın Muğla Büyükşehir'e başkan olacağına inandığını vurguladı. Belediye Başkan adayı Mandalinci, "Birlikte cennet beldemizin hak ettiği hizmetleri almasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı önceki gün gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa CHP Grup Başkanvekili, PM üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Muğla Milletvekilleri CHP PM üyesi Alkım Denizaslanı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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