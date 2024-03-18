CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman Seçim Ofislerinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman Seçim Ofislerinin Açılışını Gerçekleştirdi

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman Seçim Ofislerinin Açılışını Gerçekleştirdi

CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, Kozağaç ve Akıncılar Mahallelerinde seçim ofislerinin açılışlarını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de Duman'a destek için açılışlarda yer aldı.

18.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:27
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CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, hafta sonu yoğun seçim temposunda Kozağaç ve Akıncılar Mahallelerinde seçim ofislerinin açılışlarını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de Duman'a destek için açılışlarda yer aldı.  Miting havasında geçen açılışlarda Bucalıların desteğiyle seçimlerden zaferle çıkacaklarını ifade eden Duman, "Kartopu gibi büyüyen Buca ittifakını 31 Mart akşamı sandıklara yansıtacağız" dedi.

"OY OLARAK DA MAZİ OLARAK DA ARKAMIZDAN KALANLAR" Duman, Bucalılarla birlikte kurdukları Buca ittifakının her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Oy farkı ve mazi açısından geride kalan arkadaşların sözlerine itibar etmiyoruz. Kartopu gibi büyüyen Buca ittifakını 31 Mart akşamı sandıklara yansıtacağız" diye konuştu.

"GENÇLER, ATATÜRK'ÜN YOLUNA SAHİP ÇIKIYOR"

Gençlerin yoğun ilgisinden duyduğu mutluluğu ifade eden Duman, şöyle dedi: "Genel Başkanımız Özgür Özel, İzmir programında Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini söylemişti. Gençler bugün burada Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve onun yoluna da sahip çıkıyor.

"BU TUTTUĞUNUZ ELİ BIRAKMAYACAĞIM"

Sokakta, esnaf ziyaretlerinde, alanlarda kendisine gösterilen ilgiden bahseden Duman, "Siz benim elimden tuttunuz, ben bu tuttuğunuz eli hiçbir zaman bırakmayacağım. Bu güven ve desteğinizle Buca'yı daha da ileriye taşımak için var gücümle çalışacağım" dedi.

"İZMİR'İN 30 İLÇESİNDE İZİ VE EMEĞİ VAR"

Seçim çalışmalarına Buca'da devam eden CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise Duman için şunları söyledi: "CHP İzmir İl Başkanlığı'nda birlikte çalıştık. Dürüst, namuslu, çalışkan bir kardeşimiz. Bir işi sahiplendi mi, o işi hakkıyla yerine getirmek için canla başla çalışır. İzmir'in 30 ilçesinde izi ve emeği var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman Seçim Ofislerinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman Seçim Ofislerinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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