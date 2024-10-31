CHP Burdur İl Başkanlığı'ndan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki

Yerel

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR)- CHP Burdur İl Başkanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. İl Başkanı Kadir Koç, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız" dedi.

CHP Burdur İl Başkanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, şunları söyledi:

"Öyle bir zamana geldik ki; Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır."