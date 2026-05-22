CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş: Kendine Değil AKP'ye Güvenenlerin CHP'de İşi Yoktur

Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası il başkanlığı binası önünde konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Çektiğimiz acılar aydınlık bir Türkiye'nin doğum sancılarıdır. Unutmayın, bitmeyen devir, dönmeyen devran yoktur. Kendine değil AKP yargısına güvenenlerin, kendi siyasi geleceğini her şeyin üstünde tutanların, sandıkta kazanamadığını ya da delegenin vermediğini siyasal yargıdan bekleyenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri yoktur." dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı'nın toplanma çağrısı sonrası il binasına gelen yurttaşlar burada sloganlarla bekledi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş il başkanlığı binası önünde bekleyenlere şöyle hitap etti:

"Cumhuriyet Halk Partimize bugün yapılan hukuksuz darbe mücadele gücümüzü bir kat daha, inancımızı bir kat daha, iktidar yürüyüşümüzü bir kat daha arttırmıştır. Bugün kirli siyaset oyunlarıyla partimize zarar vereceklerini düşünen zavallılar bu ülkenin şanlı tarihinden bile habersizler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir, milletin partisidir, sizin partinizdir."

"SANDIKTA KAZANAMADIĞINI SİYASAL YARGIDAN BEKLEYENLERİN CHP'DE YERİ YOKTUR"

Bugün siyasi tarihimize kara bir leke çalınmıştır. İnanın bir yol ayrımındayız. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Mesele Türkiye meselesidir, anayasal düzen meselesidir, demokratik Türkiye meselesidir. ve partiler üstüdür. Onun için tüm yurttaşları ve siyasi partileri dayanışmaya davet ediyorum. Unutulmasın ki, bizler zulüm tufanından kaçan değil, zulüm tufanına girenleriz. Zorlukları bildiğimiz gibi, mücadeleyi ve kurtuluşu da en yakından bilenleriz. Emin olun bu tufana girdiysek buradan çıkmak için girdik.

"VERECEĞİMİZ TEK CEVAP SONUNA KADAR MÜCADELEDİR"

Bizi bölerek, korkutarak ve yoksullaştırarak yönetmek isteyenlere karşı vereceğimiz tek bir cevap vardır: O da sonuna kadar mücadeledir. Göreceksiniz bu ülkede hürriyetin rüzgarı yeniden esecek. Eşit, adil, sömürüsüz ve tam bağımsız bir Türkiye'yi; kadınlarla, gençlerle, emekçilerle birlikte, omuz omuza kuracağız. Türkiye'de milyonlar umudunu CHP'nin varlığına bağlamıştır. Bu yüzden partimizi ablukaya alıyorlar. Önce Ekrem İmamoğlu'nu, şimdi de partiyi ve genel başkanımız Özgür Özel'i aşmayı başarırlarsa her şeyin çözüleceğini düşünüyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirebileceklerini düşünen çaresi tükenmişlere sesleniyorum. Biz ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gideriz bin geliriz, bize boyun eğdiremezsiniz, diz çöktüremezsiniz. Kimse aklından çıkartmasın, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Özgür Özel partimizin genel başkanı, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız ve Mustafa Bozbey Belediye Başkanımızdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI BAYRAKLARLA KAPATILDI

Öte yandan, CHP Bursa İl Başkanlığı önünde toplan yurttaşlar, önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Parti binası içinde adalet yürüyüşü fotoğrafı ve eski genel başkanların fotoğraflarının yer aldığı sütunda bulunan Kılıçdaroğlu fotoğrafları partililer tarafından Türk bayraklarıyla kapatıldı.