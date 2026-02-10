CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, Valiliğin Kuzey Çevre Otoyolu Toplantısına Partisinin Çağırılmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, Valiliğin Kuzey Çevre Otoyolu Toplantısına Partisinin Çağırılmamasına Tepki Gösterdi

10.02.2026 10:35  Güncelleme: 11:55
CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı'nda yalnızca AK Parti'nin davet edilmesini eleştirerek, bu durumu devletin tarafsızlığı ilkesinin ihlali olarak nitelendirdi.

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında yapılan Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı'na yalnızca AK Parti İl Başkanı ve AK Parti Milletvekillerinin davet edilmesine tepki gösterdi. Yeşiltaş, "Vali Erol Ayyıldız'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda, kentin seçilmiş yöneticilerinin dışlanması; devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesidir. Valilik makamı, bir siyasi partinin il binası değildir. Devlet, bir partinin değil; 86 milyonun devletidir. Türkiye Cumhuriyet bir parti devleti değildir, hiçbir zaman da olmayacaktır" dedi.

Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Bursa Valisi Ayyıldız'ın başkanlığında yapıldı. İlgili toplantının fotoğrafları, Valiliğin resmi sosyal medya hesabından "Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Sayın Valimizin başkanlığında; Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı, ilgili kurum temsilcileri ve bölge muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi" ifadeleriyle paylaşıldı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarında, toplantıda milletvekili olarak yalnızca AK Partili isimlerin ve AK Parti İl Başkanının yer aldığı görüldü.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu toplantıya ne Bursa'nın halk tarafından seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ne CHP Bursa İl Başkanı olarak ben ne de partimizin milletvekilleri davet edilmiştir. Bu tablo, bir 'ihmal' ya da 'protokol hatası' değil, bilinçli bir siyasi tercihtir. Bu yaklaşım, sandıkta kaybettikleri Bursa'yı masa başında geri alma hevesinin sonuçlarından bir tanesidir. Bursa halkı, 31 Mart'ta çok net bir karar vermiştir. Halkımız bu kenti CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e, ilçe belediye başkanlarımıza ve halkçı, katılımcı bir yönetim anlayışına emanet etmiştir. Bu iradeyi yok sayan her tutum, doğrudan Bursa halkına karşı alınmış bir tavırdır."

Vali Erol Ayyıldız'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda, kentin seçilmiş yöneticilerinin dışlanması; devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesidir. Valilik makamı, bir siyasi partinin il binası değildir. Devlet, bir partinin değil; 86 milyonun devletidir. Türkiye Cumhuriyet bir parti devleti değildir, hiçbir zaman da olmayacaktır.

"Bursa'nın yıllardır çözülemeyen tüm sorunları AKP iktidarının sonucudur"

Buradan Bursa Valisine soruyoruz. Siz, 3,5 milyon Bursalılının mı valisisiniz yoksa bir siyasi partinin mi valisisiniz? Bursa'nın yıllardır çözülemeyen, bilinçli biçimde plansız bırakılan ve içinden çıkılmaz hale getirilen tüm sorunları, AKP iktidarının yönetim anlayışının doğrudan sonucudur. Bursa'yı yönettikleri dönem boyunca kalıcı, planlı ve halkın yararını esas alan çözümler üretemeyenler bugün çıkıp CHP'li belediyeleri hedef alarak kendi sorumluluklarını örtbas etmeye çalışmaktadır. CHP'li belediyeler, göreve geldikleri ilk günden itibaren Bursa'da bilimsel, planlı ve insan odaklı çalışmalarını başlattı ve bunu başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca kimse şunu da unutmasın:  Bursa'nın CHP'li milletvekilleri vardır.

İnanıyoruz ki Bursa halkı, bu iradeyi önümüzdeki seçimlerde daha da güçlendirecektir. 'Parti devleti' hevesinizi Bursa halkının iradesiyle kursağınızda bıraktık. Bırakmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

