CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı İstifa Etti

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı İstifa Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Parlağı, partisi ve görevinden istifa etti, yeni bir oluşumda siyasi mücadeleye devam edecek.

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Parti içinde örgüt iradesinin yok sayıldığını savunan Parlağı, kararının herhangi bir makam beklentisinden kaynaklanmadığını belirterek siyasi mücadelesine yeni bir oluşum altında devam edeceğini ifade etti.

GÖREVİNDEN VE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. İlçe siyasetinde büyük yankı uyandıran istifa, CHP teşkilatında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"HAYATIMIN EN ZOR KARARLARINDAN BİRİ" DEDİ

Gençlik kollarında başlayan siyasi yolculuğunu ilçe başkanlığı görevine kadar taşıdığını belirten Parlağı, istifa kararını "Hayatımın en zor ama vicdanımın sesini dinleyerek aldığım kararlardan biri" sözleriyle duyurdu.

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Açıklamasında, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden değil; parti içinde demokrasiye zarar verdiğini öne sürdüğü anlayıştan ayrıldığını ifade eden Parlağı, mutlak butlan kararıyla örgüt iradesinin yok sayıldığını savundu. Yıllarını verdiği partisinden ayrılmanın kolay olmadığını belirten Parlağı, siyasi mücadelesini yeni bir oluşum altında sürdüreceğini açıkladı.

"YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICI"

Parlağı, kararının herhangi bir makam beklentisinden kaynaklanmadığını belirterek, demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkmak amacıyla bu adımı attığını ifade etti. Açıklamasını ise "Bugün bir veda değil, inandığımız değerleri yaşatmak için çıktığımız yeni bir yolun başlangıcıdır." sözleriyle tamamladı.

İLÇE SİYASETİNDE YANKI UYANDIRDI

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı'nın istifası, ilçe siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, CHP İlçe Teşkilatı'nın önümüzdeki günlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Platformu

Cumhuriyet Halk Partisi, Çamlıhemşin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: ’Ahmet’ diye hitap ettim Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı

16:46
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
15:46
“Cesedi yok etti“ denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
"Cesedi yok etti" denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 17:24:38. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.