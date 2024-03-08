CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'nin önderliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkulu bir yürüyüş düzenlendi

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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'nin önderliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla coşkulu bir yürüyüş düzenlendi. Etkinliğin ardından konuşan Denizli, "Biz erkek egemen bir zihniyette değil; eşit bir anlayışla ülkeyi yönetmeliyiz dedik. Kadınıyla, erkeğiyle yönetmeliyiz ülkeyi" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'nin önderliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Çeşme'de coşkulu bir yürüyüş yapıldı. Saat 19.00'da Çeşme Adliyesi önünden başlayan yürüyüş, bayraklar, meşaleler ve karanfiller eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüş boyunca katılımcılar, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, eşitlik ve adalet mücadelesine destek oldu.

"BİZİ KOTALARA SIKIŞTIRAMAZSINIZ DEDİK"

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yaptığı konuşmasına, "Hayatın içinde olduğumuz her gün bizim günümüz" diyerek başlayan Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, "İş hayatında ikinci sınıf olan biziz. Fırsat eşitliğinden yararlanamayanlar bizleriz. Eğitim eşitliğinde, iş hayatı ve siyasette kadınlar önceliklendirilmiyor. İşte tam da bu sebeple bizler değişim için yola çıktık. Biz dedik ki erkek egemen bir zihniyette değil; eşit bir anlayışla ülkeyi yönetmeliyiz. Kadınıyla, erkeğiyle yönetmeliyiz ülkeyi. Bizi kotalara sıkıştıramazsınız dedik ve durun dedik. Biz değişim için geliyoruz. Yüzyılın değişimini de tam da bunun için başlattık" ifadelerini kullandı.

"CAYDIRICI YASALAR OLMADIKÇA KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İSTİSMAR VE CİNAYETLER BİTMEYECEK"

8 Mart'ların kadına yönelik şiddet ve istismarın giderek arttığı ülkelerde bir kutlama havasından uzak geçtiğini söyleyen Denizli, "Meşaleleri bir farkındalık olması için istedik. Dedik ki; ülkemizde her gün katledilen kadınlar için biz bir ışık olalım. Şiddete maruz kalan kadınlarımız için bir bir ışık olalım. Biz tecavüze, şiddete dur diyelim. Evet gülerek yürüdük, çünkü bizim de gülmeye hakkımız var. Ama katledilen kadınlarımızı anmadan bugünü sonlandırmamız mümkün değil caydırıcı yasalar olmadıkça kadına yönelik şiddet, istismar ve cinayetler bitmeyecek. Bu sebeple bizler hiç durmadan, caydırıcı yasaları savunmalıyız. Talep etmeliyiz ve bundan asla vazgeçmemeliyiz" dedi.

"KADINA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLARDA İYİ HAL İNDİRİMİ OLMASIN İSTİYORUZ"

Daima kadınlar için eşitliği savunmaya devam etmek gerektiğine vurgu yapan Denizli, "Yaşamın her alanında, bunu savunmaya devam etmeliyiz. Şiddete sonuna kadar karşı durmak zorundayız. Bizler bu taleplerimizi istemekten asla vazgeçmemeliyiz. Caydırıcı yasalar istiyoruz. Kadına ve çocuklara yönelik suçlarda iyi hal indirimi olmasın istiyoruz. Suçun iyi hali olmaz" diye konuştu.

"ÇEŞME'DE KADINLAR KAZANACAK"

Denizli, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

Çeşme'de kadınlar kazanacak. Erkekler kazanacak. Çocuklar ve gençler kazanacak; onlar tıpkı bizlerin arzu ettiği bir geleceği inşa edecekler. Bunlara biz öncülük edeceğiz. Kız çocuklarımıza siz bizim yaşadıklarımızı yaşamayın diyeceğiz. Toplum içinde, sosyal yaşamda, iş hayatında, eğitim hayatında sizler bizim yaşadıklarımızı yaşamayın. Sizler asla talep etmekten vazgeçmeyin. Asla duruşlarınızdan taviz vermeyin. Bizler güçlüyüz. Erkek gibi olduğumuz için değil; kadın gibi olduğumuz için güçlüyüz. Biz birlikte güzeliz. Birlikte Çeşme'yiz. Biz kazanacağız. Biz kazandık. Çeşme kazanacak. Hiç endişeniz olmasın."