CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi Eskişehir'de Coşkuyla Gerçekleşti

(ESKİŞEHİR) - CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Eskişehir'de vatandaşlar sandıklara akın etti. 93 yaşında bastonuyla ve ailesinin yardımıyla oy kullanmaya gelen yaşlı bir kadın, "Her şey Türkiye Cumhuriyeti için. Doğdum doğalı hep cumhuriyetçiyim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından bugün yapılan CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde vatandaşlar sandıklara akın etti. 7'den 70'ye herkesin oy kullanmaya geldiği Eskişehir'de, İmamoğlu'na destek vermek isteyen vatandaşlar sandıkların ve binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

93 yaşında bastonuyla ve ailesinin yardımıyla oy kullanmaya gelen yaşlı bir kadın, "Her şey Türkiye Cumhuriyeti için. Doğdum doğalı hep cumhuriyetçiyim" dedi. Kimisi çocuğuyla oy kullanmaya gelirken, kimi vatandaş da tekerlekli sandalyesiyle ön seçime katıldı. CHP Eskişehir İl Örgütü, gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını, özellikle dayanışma sandıklarında çok ciddi yoğunluk olduğunu ifade etti.