CHP'de Birlik Mesajı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından Burdur'da CHP İl Başkanlığı binasına Genel Başkan Özgür Özel'in posteri asıldı.

Kurultay kararının ardından CHP Burdur İl Başkanlığı yöneticileri ve partililer il başkanlığı binasında bir araya gelerek süreci takip etti.

Parti içinde yaşanan gelişmelerin ardından birlik ve beraberlik mesajı veren partililer, Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerini gösterdi.

İl başkanlığı binasına asılan Özgür Özel posteriyle birlikte partililer, "yanındayız" mesajı verdi.