Çağatay Güç: Yargıtay'dan Doğru Kararın Çıkmasını Bekliyoruz

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Toplantısı'na ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte katıldı. Güç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, parti içindeki sürecin halkın beklentileri doğrultusunda ilerlemesini istediklerini belirtti.

CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güç, toplantıya ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte katılmalarının birlik ve dayanışma mesajı taşıdığını ifade etti.

Grup toplantısına geniş katılımla geldiklerini vurgulayan Güç şöyle konuştu:

"Meclis'e grup için geldik bugün. Gruba neden ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla beraber geldik? Çünkü İzmir'de birlikte ortak hareket ettiğimizi tüm İzmir kamuoyuna, hem de Türkiye'deki ulusal kamuoyuna göstermek için geldik. Biz süreçleri halkın istediği, toplumun istediği şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Kafamız net, süreç net. Yargıtay'dan doğru kararın çıkmasını bekliyoruz. Partimizi yeniden iktidar partisi yapacak kadroların yönetmesini istiyoruz. Şu anda yüzde bire düşürülmüş Cumhuriyet Halk Partisi, darmadağın hale getirilmeye çalışılan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden Türkiye'nin birinci partisi olarak, iktidara yürüyen parti olarak ayağa kaldırmak için sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Genel Başkanımızın dediği gibi, 'Tüm yolları dönüyoruz. Tüm yollar bittikten sonra kendi yolumuzu çizeriz.' dedi Genel Başkanımız. Biz de halkın istediği, toplumun istediği sürecin onların istediği gibi ilerleyeceğiyle alakalı hem İzmir kamuoyuna hem ulusal kamuoyuna buradan tekrardan ilan ediyoruz."