Görevden Alınan CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya: "Görevden Alınmam ve Kesin İhraç İstemiyle Sevk Edilmem Benim İçin Onur Madalyasıdır"

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

CHP Sinop İl Başkanlığı görevinden alınan Aykut Cem Yalçınkaya, görevden alınması ve kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin, "Verilmiş olan kararla 25 il başkanı yol arkadaşımla birlikte görevden alınmak, aynı zamanda kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmek hayatım boyunca taşıyacağım bir onur madalyasıdır" dedi.

Yalçınkaya, Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda açıklama yaptı. Açıklama sırasında Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın ve çok sayıda yurttaş da hazır bulundu.

Yalçınkaya, 21 Mayıs'ta CHP'ye "hukuk dışı" müdahalede bulunulduğunu savunarak, "Bildiğiniz üzere 21 Mayıs tarihinde partimize eşi benzeri görülmemiş bir hukuk katliamına imza atılarak bir kayyım atanmış ve bu atanmış kayyım tarafından oluşturulan yetkisiz, kanunsuz bir MYK, açıkça tüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu'nu ihlal ederek birtakım hukuk dışı kararlara imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Görevden alınması ve disipline sevk edilmesine ilişkin konuşan Yalçınkaya, "Dün verilmiş olan kararla 25 il başkanı yol arkadaşımla birlikte görevden alınmak, aynı zamanda kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmek hayatım boyunca taşıyacağım bir onur madalyasıdır" dedi.

Kararın ardından farklı siyasi görüşlerden çok sayıda destek mesajı aldığını belirten Yalçınkaya, "Geçmiş yıllarda parti içerisinde zaman zaman fikir ayrılıkları yaşadığımız tüm yol arkadaşlarımızın, aynı zamanda başka siyasi partilerde görev yapmış kıymetli Sinoplu hemşehrilerimizin destek telefonlarını alınca çok mutlu oldum. İyi ki Sinopluyum dedim. Sinop'ta bir tane bile ihanet içerisinde bulunan kimseyi görmemek beni gururla doldurdu" diye konuştu.

"BEN SENİN ARKADAŞIN DEĞİLİM"

Yalçınkaya, disipline sevk edilen isimlerden söz edilirken kendisi için "arkadaşımız" ifadesinin kullanılmasını eleştirerek, "Müslüm Sarı, ben senin arkadaşın değilim, olamam. Ben Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği partimize polis eşliğinde, gaz bombalarıyla, plastik mermilerle girmedim, girmeyeceğim. Sen benim arkadaşım olamazsın" ifadelerini kullandı.

Farklı siyasi partilerde görev almış isimlerin partinin il yönetimlerine atanmasını doğru bulmadığını aktaran Yalçınkaya, Çanakkale, Ankara ve Batman'daki görevlendirmeleri örnek göstererek, bu atamaların parti tabanında kabul görmediğini savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteğini sürdüreceğini belirten Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Genel başkanımızın arkasındayız. Koşulsuz, şartsız desteğim de güvenim de onadır. Siz de ona inanmaya, güvenmeye devam edin. Özgür Türkiye için, Özgür Özel'in liderliğinde, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu mücadeleyi kazanacağız. Partimizin tüm seçilmiş kadroları dimdik ayakta duruyor. Bu mücadelenin sonunda Atatürk'ün partisini yeniden birinci parti yapacağız."