CHP'de Görevden Almalar Protesto Edildi

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Görevden alınan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çağla Özgür, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, görevden alma kararlarını eleştirerek parti örgütlerinin iradesinin yok sayıldığını savundu.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, seçilmiş il ve ilçe başkanlarına, delege iradesine ve demokratik değerlere yönelik müdahalelere karşı Atatürk Alanı'nda açık kürsü basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bölgesel katılımın da olduğu açık kürsü basın açıklamasına; eski CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek de katılarak destek verdi.

"HUKUK HERKES İÇİN İŞLEMELİDİR"

Yakın zamanda görevinden alınan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Çağla Özgür, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sadece siyasi bir partinin üyeleri olarak değil hukuka, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine inanan insanlar olarak bir aradayız. Benim için burada bulunmanın bugün ayrı bir anlamı var. Kısa bir süre önce kadın kolları genel başkan yardımcısı olarak yürüttüğüm görevime partimize yönelik darbe sürecinin bir parçası olarak son verildi. Benim yaşadığım yalnızca kişisel bir görev değişikliği değildir. Aynı süreçte Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde yöneticilerimiz görevden alındı, seçilmiş iradeler yok sayıldı, örgütler belirsizliğin içine sürüklendi. Ancak şunu ifade etmek isterim. Görevler alınabilir, unvanlar değişebilir, makamlar gelip geçicidir. Fakat inanç, emek, mücadele ve demokrasiye bağlılık hiçbir kararnameyle hiçbir atamayla ortadan kaldırılamaz. Ben bugün burada kırgınlığımı değil kararlılığımı konuşmak için bulunuyorum. Çünkü biliyorum ki mesele yalnızca benim meselem değildir. Mesele yalnızca bir partinin iç meselesi hiç değildir. Bugün Türkiye'nin birçok alanında ortak bir sorunla karşı karşıyayız. Seçilmişlerin yerine atananlar, hukukun yerine güç, istişarenin yerine dayatma, demokratik iradenin yerine tek taraflı kararlar. Bu anlayış yalnızca kurumları değil toplumun adalet duygusunu da zedeliyor. İşte bu yüzden bugün burada farklı siyasi partilerin, farklı düşüncelerin ve farklı dünya görüşlerinin yan yana durması çok kıymetlidir. Çünkü demokrasi yalnızca kendi hakkımız ihlal edildiğinde savunulacak bir değer değildir. Gerçek demokrasi başkasının hakkı ihlal edildiğinde de ses çıkarabilmektir. Bugün burada birbirimize benzediğimiz için değil, farklılıklarımıza rağmen aynı değerlerde buluşabildiğimiz için güçlüyüz. Biz biliyoruz ki adalet herkes için olmalıdır. Hukuk herkes için işlemelidir. Demokrasi herkes için korunmalıdır."

Eski CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, şöyle konuştu:

Bu kavga iyilerle kötüleri kavgası, bu kavga Toroslar'da İnce Mümeddin Davubey'le direnen Köroğlu'nun kavgası. Bu kavga Afyon'dan Yunan'ı denize döken Mustafa Kemal'in kavgası. Bugün karşımızda olanlar hani hatırlarsınız 28 Mart darbesini post modern darbe ediyordular. Bugünküler de post modern siyasi mafyadır çetedir çete. Bu çete evlatlarını öldüren çetedir. Bu çete yavrularını boğan çetedir. Bu çete baba evini yakan çetedir. Bu çetenin vicdanı yok. Bu çete gözünü karartmış hasmıyla koyun koyuna plan yapmaktadır. Ama size geçit vermeyeceğiz. Size geçit vermeyeceğiz. Hani diyorsunuz ya arınacağız. Evet sizden arınacağız hainden arınacağız. Hepinizden arınacağız. Tetikçisiniz, hainsiniz, sizden arınacağız."

"13 KEZ SEÇİM KAYBETMİŞ KİŞİ BENİ BU GÖREVDEN NASIL ALIR?"

Geçen hafta Trabzon İl Örgütü'nün görevden alındığını ve kendisinin de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirten Mustafa Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 40 yılını daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini 40 kırk yıl yakasında taşımış taşında toprağında her kademesinde görev almış bu memleketin sorunlarıyla dertlenmiş bu şehrin geleceğiyle bu gençlerin hayalleriyle uğraşmış bir kardeşinizim. Bizler görevimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık. Bir kere bunun altını çizelim. Bana görevi ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de onun yanındaki şarlatanlar vermedi. Buradaki halk verdi. Benim örgütüm verdi. Bunu bir öncelikle söyleyelim. Bildiğiniz gibi geçen hafta Trabzon İl Örgütü'nü il üretimini görevden almış beyefendiler bir de il başkanı Sayın Mustafa Bak'ın kesin ihracı istemiyle disipline göndermişler. Ben 40 yıl bu partime hizmet etmiş biri olarak örgütümün seçilmiş il başkanı olarak 13 kez bu partide genel başkanlık yaparken 13 kez seçim kaybetmiş olan kişi beni bu görevden nasıl alır? Nasıl alır? Buradan butlancı Kemal ve onun şarlatanlarına sesleniyorum. Bakın benim il başkanım. Örgütün seçmiş olduğu benim yanımda benim yol arkadaşım. Hiçbir zaman davasını satmamıştır. Hiçbir zaman bu ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etme sevdasından vazgeçmemiştir. Diğer yandan Rize İl Başkanı'm Saltuk Deniz burada 18 ilçe başkanım kadın kolları, gençlik kolları örgütlerimiz, anneler, babalar, çocuklarımız hepsi bugün burada il başkanının yanında. Kılıçdaroğlu, bak benim yol arkadaşlarım benim yanımda. Hiçbiri davasını satmamıştır ama sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve yol arkadaşlarını satan adamsın, satan adamsın."